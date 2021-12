Futuro abierto en Champions

El Real Madrid tendrá enfrente a un PSG que partía como gran favorito pero que, después de cinco meses de competición, no da buenas sensaciones ni en sus individualidades ni en sus estrellas. El Atlético se verá con un Manchester United en transición, con una gran plantilla pero una crisis deportiva que deja incógnitas sobre el equipo. Y el Villarreal se medirá a una Juventus muy herida deportiva y económicamente que ya no da miedo ni en su propia liga.

PSG: esperando a al Dream Team

La campaña de verano puso al PSG ante la obligación de ganar la Champions, con un elenco de estrellas liderado por Messi, Neymar y Mbappe. Sin embargo, el largo y frío otoño no nos ha mostrado nada ilusionante en el equipo. Neymar se ha vuelto a lesionar, Messi es ya objeto de críticas y sólo Mbappe brilla en un equipo que saca la gran mayoría de los partidos con un resultado mínimo. Quedan dos meses para el choque, en los que las estrellas del PSG no van a enfrentar a ningún equipo fuera de Francia, y que tradicionalmente le llevan al hastío. No se le dan bien los octavos de Champions al París, y esta vez debe mejorar para ser la gran amenaza que espera el Real Madrid. De momento, no lo es.

Manchester United: esperando un plan

El United es el club más rico del mundo y su plantilla está hecha a base de talonario. Y sin embargo el equipo ha vuelto a defraudar en la primera mitad del campeonato. Tanto es así que ha cambiado de entrenador y ha apostado por Ralf Rangnick, un técnico alemán enamorado del fútbol rápido y la presión alta. De momento sus ideas no se han visto en el campo, pero queda mucho para la Champions. Hoy no sería un rival temible, pero es el United el equipo que más margen de mejora tiene en toda la competición; así que conviene estar atentos a la Premier en las próximas semanas. De momento, los goles de Cristiano y las paradas de De Gea no les valen para ser uno de los cuatro mejores equipos de Inglaterra.

Juventus: mucho menos que su nombre

Si el Manchester United tiene un enorme margen de mejora a la Juve ya no se la espera ni como candidata a la liga italiana. La marcha de Cristiano la ha dejado sin gol, Allegri no ha devuelto la competitividad al equipo y el mediocampo se derrumba ante rivales menores. Y además no puede fichar porque no hay dinero en las arcas. El Villarreal tiene una magnífica oportunidad de ganar a un grande de Europa, meterse en cuartos y soñar con milagros. Ganar en Turín ya es algo mucho más terrenal.