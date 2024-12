Atalanta - Real Madrid: una final en diciembre

Con la final de la Supercopa de Europa con triunfo madridista (2-0) del pasado mes de agosto en el recuerdo, Real Madrid y Atalanta se cruzan, ahora en Bérgamo, en la recta final de la primera fase de la Liga de Campeones, en un partido sin red para los pupilos de Carlo Ancelotti, que viajan a Italia tras dos derrotas consecutivas ante el Liverpool (2-0) y el AC Milan (1-3). Por esto, la Atalanta mide este martes en el Gewiss Stadium de Bérgamo la irregularidad del Real Madrid, que este fin de semana ganó en Montilivi (0-3) en una buena exhibición ofensiva para olvidarse de su mal partido entre semana en San Mamés (2-1), aunque las sensaciones del equipo siguen sin ser las mejores. Es cierto que Kylian Mbappé vio puerta de nuevo tras sus sonoros errores desde el punto de penalti en Liverpool y Bilbao.

El francés parece haberse levantado a tiempo para el clave encuentro ante el Atalanta, crucial en el futuro del Real Madrid en su competición fetiche y en la que defiende trono. Tras sumar por primera vez en su historia tres derrotas en una primera fase de la Champions y con su debilidad como visitante como lastre, el conjunto madridista es vigesimocuarto, cerrando los puestos de 'playoff', ya muy lejos del prácticamente imposible 'top 8' que da acceso directo a los octavos. Es una de las últimas oportunidades para el Real Madrid de enderezar su rumbo europeo con solo 6 puntos de 15 posibles, por eso deben tener la referencia de ese 0-3 ante el Girona, con un Jude Bellingham enchufadísimo -cinco jornadas de Liga consecutivas marcando- y con el regreso de un Vinícius Júnior que llega justo a tiempo para ser parte del rescate continental.

Además, el brasileño, que no juega desde el 24 de noviembre, puede ser protagonista ante un Atalanta que suele plantear partidos abiertos, con un sistema valiente y peligroso gracias a su velocidad arriba con jugadores como Mateo Retegui o Ademola Lookman. Estos amenazan a una defensa bajo mínimos, sobre todo después de la lesión de Ferland Mendy, que obliga a Ancelotti a alinear a Lucas Vázquez, Raúl Asencio -suplente en Montilivi-, Antonio Rüdiger y Fran García. Así, Aurélien Tchouaméni volvería al centro del campo, condicionando la titularidad de Luka Modric, que encadenaría dos partidos consecutivos en el once titular. El croata y Fede Valverde acompañarían a un intocable Bellingham, con el objetivo de dominar el centro del campo y no sufrir ante los De Roon, Ederson, Ruggeri y compañía.

Los madridistas se enfrentan al vigente campeón de la Europa League, un equipo que aún no conoce la derrota en esta edición de la Champions, con tres victorias y dos empates, para colocarse quinto en la tabla y ser un fuerte candidato al 'top 8'. Un triunfo ante el Real Madrid sería un golpe en la mesa para el actual líder de la Serie A -por primera vez en su historia-, que encadena nueve triunfos consecutivos en la Liga italiana y no pierde desde el 24 de septiembre. En su último compromiso se impuso por 2-1 al AC Milan en una victoria de prestigio que le dará alas para vengarse de la derrota en la Supercopa de Europa el pasado mes de agosto. Sin embargo, nunca ha ganado al Real Madrid y tampoco en casa en esta Champions, sumando dos empates a cero en el Gewiss Stadium ante Celtic y Arsenal.