Bellingham: "Es un partido muy especial para mí"

"Es la razón por la que estoy aquí, siempre soñé con jugar para el equipo y marcar para el Real Madrid, su nombre va ligado a la Champions League. Es lo que siempre quise, ser una pequeña parte de la historia de este club y seguir ayudando a hacerla", reconoció a los medios del club en el día de puertas abiertas previo a la gran final.

Jude se reencontrará con el que club del que procede, el Borussia Dortmund, en "un partido muy especial". Reconoció que no ha hablado con sus excompañeros los últimos días, solamente con su íntimo amigo Jadon Sancho. "Es un partido muy especial para mí. Hay que intentar dejar las emociones a un lado. Ha sido una primera temporada magnífica en el Real Madrid. Todos me han acogido muy bien y ha sido muy divertido jugar con mis compañeros", dijo.

"No he hablado con ellos (jugadores del Dortmund), esta semana hablé con Sancho y le dije que nos veríamos allí. El Dortmund me acogió muy bien, tengo grandes recuerdos y significa mucho para mí", agregó.

El centrocampista inglés avisó del peligro que tendría sentirse superiores al Dortmund antes de jugar la final. "Es importante jugar al máximo nivel porque cuando lo hacemos es difícil para el resto de equipos frenarnos. Seguro que cuerpo técnico está analizando todo del rival, confío en ellos, pero para poder ganar tenemos que estar al cien por cien", sentenció.