Carvajal matiza sus palabras en 'Radioestadio Noche': "No digo que no sea víctima, hay que preservar la presunción de inocencia"

El 'Caso Rubiales' sigue dando sus coletazos y esta vez ha dejado como protagonista a Dani Carvajal. El jugador de la Selección español de fútbol y del Real Madrid dejó, en los micrófonos de Radioestadio Noche, su opinión sobre el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

El defensa del Real Madrid, respondiendo las preguntas de Rocío Martínez y Edu Pidal, acompañados por Fernando Burgos, afirmaba que "hay estamentos legales que están considerando si realmente Jenniffer es víctima de algo que se está tramitando". Esta declaración la hacía después de expresar que "se ha politizado tanto el tema que te da miedo, te da miedo opinar, te da miedo decir cualquier cosa que puedas equivocarte".

El día previa a la entrevista, los jugadores que convocó Luis de La Fuente emitieron un comunicado en el que calificaban de "inaceptable" el comportamiento de Rubiales tanto en la celebración del Mundial como en la Asamblea de la RFEF.

Carvajal matiza sus palabras

Este miércoles, un días después de su entrevista en 'Radioestadio Noche', dani Carvajal ha matizado sus palabras en rueda de prensa. El lateral de 'La Roja' ha aclarado que no dice que "Jenni Hermoso no sea víctima", sino que "hay que respetar la presunción de inocencia cuando no hay una sentencia en firme".

Además, ha explicado que no ha catalogado "de víctima y culpable a nadie", y ha añadido que "si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables".

Así fue la entrevista de Dani Carvajal en Radioestadio noche con Rocío Martínez y Edu Pidal

