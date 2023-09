Carvajal: "Hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo"

La Selección está concentrada para los partidos ante Georgia y Chipre de la clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024. Tras la derrota ante Escocia no se permiten más fallos, y así lo sabe Dani Carvajal: "Clasifican dos, pero sí es verdad que Escocia ha hecho pleno. Y bueno, Georgia es un campo difícil, un equipo que en casa es bastante fuerte. Y ya te digo, no podemos permitirnos otro tropiezo".

Explica cuál era la intención de los internacionales con su comunicado: "Emitimos conjuntamente el comunicado para dejarlo claro desde el primer momento y centrarnos puramente lo deportivo en el partido de Georgia. Elaboramos todos el comunicado en lo que todos estuviésemos a gusto y bueno, de acuerdo con con lo acontecido".

Algunos futbolistas se han pronunciado sobre el caso Rubiales como Borja Iglesias. Carvajal explica por qué él no ha hablado a título personal: "Únicamente cada uno expresa sus opiniones y yo soy más reservado y no expreso la mía. Yo no creo que el futbolista que no haya se haya pronunciado al respecto sea algo malo. Al final, cada uno puede decidir, pensar, hacer lo que lo que crea conveniente. Pero sí que es verdad que se ha politizado tanto el tema que te da miedo, te da miedo opinar, te da miedo decir cualquier cosa que puedas equivocarte o que se pueda interpretar de manera errónea. Y creo que por eso la gran mayoría de los futbolistas españoles no se han pronunciado".

"Estamos de acuerdo en que un presidente de una federación no puede hacer ese tipo de comportamiento y el mismo reconoce que se ha equivocado. Son unos gestos desafortunados en los que en los que se equivoca y es lo que lo que mostramos", añade.

Carvajal prefiere mantenerse al margen del asunto: "Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jenniffer es víctima de algo que se está tramitando. Nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima. Pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente que ha pasado, que se ha estipulado, porque a día de hoy ella no ha presentado tampoco la denuncia. [00:09:18][53.0]

Fue el autor del gol que dio la Nations League y quiere alargarlo en la Euro de este verano: "A ver si este verano puedo estar ahí disfrutando de la Eurocopa. Y la verdad, hay un momento muy especial en Rotterdam, no sólo por marcar el penalti decisivo, sino por conseguir un título con la Selección. Era algo que soñaba desde pequeño y la verdad que que fue un momento fantástico y uno de los títulos que más ilusión me ha hecho".

Se deshace en elogios con Bellingham: "Un jugador muy completo y bueno, ojalá que podamos mantener este ritmo que lleva en estas primeras jornadas. No repara en firmar, luego con la relación con los compañeros es muy, muy buena. La verdad es que ha caído de pie, como bien dices, pero no sólo lo deportivo, sino que también lo que es a nivel vestuario.

Sobre el recibimiento que espera a Ramos en el Bernabéu cuando vaya con el Sevilla: "Espero que se le reciba como lo que ha sido para el Real Madrid en la historia. Jugador capitán que ha levantado, ha levantado todo y creo que sí, que el Bernabéu lo recibirá con los brazos abiertos. Y bueno, también creo que para él significa mucho volver a Sevilla"

Y cuenta su versión o lo que opina sobre el caso Mbappé: "Sabemos que tiene contrato todavía, que es complicado por las cifras que se manejan. Al final sabemos que cuando renovó tenía un salario muy alto, primas muy altas por fidelidad y creo que el club con con el nuevo estadio, Todo lo que ha pasado con el covid y también con el fichaje de Bellingham, pues era complicado que pudiese llegar a las cifras que pedía el París"