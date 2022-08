Borja Mayoral: "Estaba agotado de tanta cesión, necesitaba un poco de estabilidad"

El Getafe anunció el pasado lunes el fichaje del delantero español Borja Mayoral, procedente del Real Madrid, para las próximas cinco temporadas. El ariete acaba así su vinculación con el conjunto blanco, al que llegó a la cantera en 2007 dejando números históricos tras anotar 229 goles en ‘La Fábrica’.

Entre sus cesiones, en el Levante pareció encontrar su sitio con 14 tantos en 69 partidos, números que le valieron para dar un salto en su carrera rumbo a la Roma. En su primera temporada en Italia anotó 17 goles en 44 partidos, pero la llegada de José Mourinho al banquillo, y el posterior fichaje de Tammy Abraham al inicio de la pasada camapaña le cortaron su progresión, lo que provocó su salida a un Getafe al que ahora llega en forma de traspaso.

Borja, en declaraciones a Onda Cero, explica como se ha sentido estos últimos años con tanto cambio de equipo: "Han sido muchos años haciendo siempre lo mismo. Y te ceden a un equipo, vuelves, y te vuelven a ceder...lo haces bien, pero otra vez tienes que salir. Yo creo que ya eran muchas salidas, y ahora pues tengo lo que quería, estabilidad", explica.

Y es que su paso al primer equipo ha estado marcado por las cesiones. Wolfsburgo, Levante, Roma y Getafe. Cuatro equipos, cuatro ciudades, tres países. Algo que puede resultar agotador para cualquer ser humano. Sin embargo, Borja parece haber encontrado su sitio ideal: "El Getafe es el club ideal para mí, en este momento. Tengo la familia cerca, los amigos, mi novia...todo".

Un nuevo comienzo lejos del Madrid

El deseo de Mayoral siempre fue triunfar en el Madrid, pero era consciente de la dificultad que eso conllevaba. Finalmente, se decantó por la opción del Getafe por la experiencia que tuvo en el equipo como cedido la segunda parte de la pasada temporada. También fue clave el hecho de poder seguir viviendo en Madrid.

"Mi etapa en el Real Madrid ha terminado, hay que pasar página. Seguir con mi carrera, disfrutando de esta profesión e intentar demostrar el jugador que puedo llegar a ser", afirma Mayoral.

Sin embargo, Alejandro Camaño, agente del futbolista, no cierra la puerta de manera definitiva al Madrid. Todavía confía en que el jugador nacido en Parla pueda ser el recambio de Benzema en el futuro. El representante cree que tiene el potencial para ello: "Yo creo que hay dos factores importantes. El Real Madrid es su casa, le metieron su ADN, ese club es una meta para tantos jugadores, y luego está la cercanía de Ángel Torres con el Real Madrid", explica en El Partido de la Una, de Telemadrid.

El nacimiento de su hijo

El delantero y su chica, la modelo italiana Flavia Natalini, anunciaron hace varias semanas que están esperando su primer hijo. La relación de la pareja se hizo pública hace algo más de un año, en primavera de 2021, y desde entonces no se han separado. Ahora han dado este paso tan importante en su historia de amor y en Onda Cero hemos querido saber un poco más:

"El tiro de mi vida (entre risas). Estoy muy contento. Es un paso importantísimo en mi vida. A ver que tal. Tendré que leer, escuchar, preguntar a los que más experiencia tienen...en definitiva, lo voy a cuidar como lo que es, mi hijo, que es para toda la vida", explica Mayoral para los micrófonos de Onda Cero.

La Selección española y el Mundial de Qatar 2022

"A día de hoy, no me veo. Nunca he sido internacional con la absoluta, solamente con las inferiores, y es complicado. Ahora estoy en otro momento, pero es verdad que el Mundial está a la vuelta de la esquina y lo voy a intentar. Se ha visto que a Luis Enrique no le tiembla el pulso y eso a mí me gusta. Tengo dos o tres meses para conseguir esa llamada, si tengo un buen inicio liguero...quien sabe", finalizó Mayoral.

Lo cierto es que Luis Enrique tiene cuatro meses para decidir cuáles son los delanteros que llevará al Mundial de 2022, y ahora mismo lo único claro es que no hay ningún nueve que haya tirado la puerta abajo. Álvaro Morata y Gerard Moreno parecen ser los favoritos del técnico asturiano, pero no hay ninguno con el cartel de imprescindible. Es en esa marea de incertidumbre donde Mayoral puede acabar pescando un billete para Qatar 2022.