El Barcelona no pasa del empate en Cádiz y deja a Koeman al borde del precipicio

El guion del encuentro estuvo bien marcado desde el comienzo. El Barça dominaba a través de la posesión sobre un Cádiz que esperaba atrás sus ocasiones a la contra. Dest fue el primero en avisar, con una buena jugada personal que finalizó con un disparo que se marchó alto. Los cadistas no se amedrentaron ante el monólogo azulgrana y poco después Sobrino protagonizó una cabalgada que desbarató Piqué lanzándose al suelo dentro del área de forma magistral.

Los culés seguían siendo dueños y señores del balón, pero su superioridad no les otorgaba demasiadas oportunidades. A pesar de su insistencia, los de Koeman no estaban acertados en los metros finales, con un Memphis algo más apagado de costumbre. Antes del descanso llegaron malas noticias para el Cádiz y es que Fali tuvo que irse en camilla tras hacerse daño él solo en un golpeo de balón, dejando su sitio en el campo a Jonsson. No dio para más una primera parte de marcado dominio azulgrana, pero sin conseguir traducirlo en peligro ante un conjunto cadista bien plantado atrás.

Segundos después de la reanudación Negredo protagonizó la más clara para los suyos, con un disparo con el exterior de su zurda desde el borde del área ante el que Ter Stegen tuvo que volar para sacar una mano milagrosa. La respuesta blaugrana llegó cinco minutos más tarde, con un centro de Luuk de Jong al que Memphis no acertó a llegar. El 9 del Barça siguió generando peligro, y en una de las siguientes jugadas armó un zurdazo raso que Ledesma envió a córner, en los mejores minutos de los de Koeman en lo que iba de partido, asediando una y otra vez la meta local en la búsqueda del primer tanto del partido.

Expulsión de De Jong y sufrimiento final

Frenkie de Jong fue expulsado en el 65 tras ver dos amarillas en cuatro minutos, siendo la segunda más cuestionable, sin que el VAR pudiese entrar a valorarla. A partir de ese momento el Cádiz fue con todo a por la victoria. Se defendía el Barcelona de las contras de los amarillos.

Se le hizo larga la segunda mitad al Barcelona aunque tuvo sus oportunidades en un loco final de partido. Memphis Depay pudo dar la victoria a los suyos en el último minuto del descuento, pero el balón se fue rozando el palo.

Nuevo pinchazo de los de Koeman que dejan al holandés en el disparadero y todo apunta a que su etapa como entrenador culé llegará a su fin tarde o temprano.