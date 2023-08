El Barça, pendiente de una palanca para poder inscribir a varios jugadores

Las oficinas del Barça siguen trabajando a destajo para poder formar un equipo competitivo de cara a la próxima temporada dentro de los límites de la delicada situación económica del club. En las próximas horas esperaban cerrar un acuerdo con un fondo de capital alemán que iba a adquirir el 16% de Barça Studios por un valor de unos 65 millones de euros, pero en las últimas horas las negociaciones parecen haberse frenado.

Según ha publicado este miércoles TV3, el fondo alemán habría retirado su oferta, algo que podría complicar la situación del club puesto que contaban con ese dinero dentro del plan de viabilidad aprobado por LaLiga hace unas semanas.

Esta palanca sería clave para poder inscribir en LaLiga a los jugadores renovados en las últimas semanas (Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto e Iñaki Peña) y a las tres incorporaciones cerradas este verano (Íñigo Martínez, Gundogan y Oriol Romeu). También contaban con esta inyección económica para poder acometer las renovaciones de Balde y Lamine Yamal.

Desde el club niegan que las negociaciones se hayan caído, que todo sigue su curso y que se está trabajando adecuadamente, aunque lo cierto es que, a once días del debut liguero en el Coliseum Alfonso Pérez, el Barça solo tiene inscritos a trece jugadores en la competicion: Ter Stegen, Koundé, Eric García, Christensen, Pedri, Gavi, Kessié, Ferrán Torres, De Jong, Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé y Raphinha.

Pendientes de Dembélé

Por si fuera poco, en Can Barça siguen a la espera de que se cierre el fichaje de Ousmane Dembélé por el PSG. En el club ya dan por perdido al extremo, que ha llegado a un acuerdo con el equipo francés y por el que esperan ingresar 50 millones de euros.

"Vino y me dijo que tenía una oferta del PSG y que se quería ir, que había hablado con Luis Enrique y con los propietarios y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar, con la que no podemos competir", explicó Xavi en rueda de prensa tras el amistoso ante el Milan en Las Vegas.

El técnico explicó, además, que se sintió "decepcionado" con la voluntad de Dembélé y reconoció que es una baja que les "debilita". "Teníamos un escenario preparado para esta posible baja de Ousmane y ahora nos tenemos que reforzar, ya lo dije. La baja de Ousmane nos debilita, sí", sentenció.