El Atlético busca una salida para Joao Félix

Joao Félix va a ser el protagonista de una de las operaciones más importantes del mercado veraniego en el Atlético de Madrid. Terminada su cesión en el Chelsea y, como Mauricio Pochettino no cuenta con él para el próximo curso, el objetivo del conjunto rojiblanco es buscar un nuevo destino para el traspaso del portugués. De momento no hay ofertas pero clubes de la Premier como Aston Villa o Tottenham podrían estar interesados en hacerse con sus servicios. El problema es que Joao Félix solo quiere hablar de equipos clasificados para la Liga de Campeones, y no es el caso.