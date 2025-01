El Athletic cae goleado en su visita al Besiktas

En el duelo ente 'leones' contra 'Aguilas Negras' los locales se llevaron el triunfo de manera brillante gracias a sus delanteros y a los que les sirvieron espectaculares balones a la espalda de la defensa de un Athletic irreconocible y que deberá esperar para sellar un pase a los octavos de final para el que todavía tiene muchas opciones. Podría hacerlo hacerlo mañana, en función de los resultados de esta penúltima jornada, o el próximo jueves en la última ante el Viktoria Plzen en San Mamés.

Rashica abrió el marcador en el minuto 17, Unai Gómez puso el empate al filo del descanso en un golpe de fortuna que no aprovecharon los visitantes, y Rashica de nuevo, Rafa Silva y Joao Mario, de penalti, golearon en una segunda mitad para olvidar de los de leones. De inicio Ernesto Valverde sorprendió con un once en el que daba descanso ya no solo a medio equipo titular, sino a su columna vertebral con la excepción de Nico Williams. Y eso que también tiene lesionado a Oihan Sancet, otras de la estrellas. Apostó por Julen Agirrezabala bajo palos en detrimento de Unai Simón y además dio descanso a los también internacionales Iñaki Williams, algo que ocurre pocas veces, y Dani Vivian, y también a Iñigo Ruiz de Galarreta, pieza clave en medio campo.

En su debut en el puesto, el debutante Ole Gunnar Solksjaer decidió dar continuidad al equipo de la última jornada liguera, con un único cambio y en puestos de ataque. El albanés Ernest Muci por el portugués Joao Mario. Salió decidido el Athletic a jugar en campo rival y lo consiguió al principio, eso sí después de que el Besiktas forzase el primer cóner antes de que se cumpliese el primer minuto de partido. Pero rápido empezó a imponerse el juego local con muchos jugadores de calidad de medio campo para delante y sólido en defensa. En ese escenario, con el conjunto rojiblanco parecía que acusando las rotaciones, solo se producían llegadas de enjundia al área de Agirrezabala. A quien Rashica avisó primero y dio después.

El albano kosovar chutó desviado un balón que llegó desde la banda contraria en un primera buena combinación local y después lo clavó en la escuadra del meta visitante tras otra diagonal de izquierda a derecha con una gran conducción de Muci y un toque de calidad posterior de Rafa Silva que dejó solo para el disparo al autor del 1-0. Siguió el choque en la misma línea, con acercamientos peligrosos locales al área bilbaína hasta que, llegando el descanso, empezó a cogerle el ritmo al choque un Athletic hasta entonces lento y romo.

Dos llegadas, de Prados y Berenguer, poco peligrosas, anunciaron el 1-1 en una jugada que inició Berenguer y fueron intentando mejorar Nico, De Marcos y Prados, sin conseguirlo, hasta que el remate fallido del medio centro cayó a los pies de Unia Gómez. Quien si definió bien. El VAR testó la posición del goleador, pero al bermenole habilitaba Topku. Premio para un Athletic que no había hecho casi nada destacable y demasiado castigo para un Besiktas que no acusó mucho el golpe porque salió a por todo en la segunda mitad y en diez minutos generó hasta tres ocasiones para marcar el 2-1. En las dos primeras se interpuso Agirrezabala con dos paradones en sendos manos a mano con el meta donostiarra ante Immobile y Rafa Silva, y en la tercera un tremenda salvada de Núñez evitó que entrase otro uno contra uno con el meta. Esa vez de Rashica.

Pareció recuperarse el Athletic con una ocasión que Nico, estando en fuera de juego, falló ante Gunok y llegó una cuarta ocasión local en la que subió el 2-1 al marcador. Otra vez la pareja Rafa Silva y Rashica, esta vez con el portugués asistiendo y el albanokosovar marcando tras otra cabalgada por la banda derecha. Y todavía quedaban el tercero, en el que Rashica y Rafa Silva se intercambiaron los papeles, y el cuarto, un penalti de Serano a Kilicsoy visionado en el VAR con el balón ya en el otro área, que transformó Joao Mario.