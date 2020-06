Asensio y Benzema devuelven la magia al Real Madrid

Un Real Madrid – Valencia siempre es sinónimo de partidazo, de esos que se apuntan en el calendario como una de las grandes citas de la temporada. El encuentro suele empezar a jugarse días antes de que el árbitro de el pitido inicial. Pero este nuevo fútbol sin público, sin apenas tiempo de espera entre un partido y otro, le resta color, pero sólo eso. Lo cierto es que el partido se presentaba con la necesidad de los dos equipos de ganar. Los blancos para seguir pisando los talones al Barcelona, y el equipo ché, para no descolgarse de la lucha por Europa.

El partido comenzó con homenaje, el que los futbolista de ambos equipos quisieron rendirle a Unzué tras anunciar que padece ELA, una enfermedad degenerativa que acabará con un desenlace que todos sabemos. El Real Madrid portó una camisera con un mensaje de apoyo, y los futbolista del Valencia no dudaron en aparecer en la foto para mostrar su apoyo.

Y el balón comenzó a rodar... y pronto se vio las intenciones de los dos equipos. Los de Zidane controlaban el juego y no tardaron en crear peligro. Kroos lo intentó por partida doble y Hazard tuvo la más clara gracias a una asistencia de Benzema que le dejó delante de Cillessen, que consiguió evitar el tanto. El belga, muy activo en los primero minutos, probó desde fuera del área con idéntico resultado.

Por su parte, el Valencia también tenía clara su estrategia. Ordenado, esperando su momento, y aprovechar la velocidad a la contra. A los 13 minutos quedó claro. Rodrigo se plantó ante la portería de Courtois tras una pase de Maxi provocado por un robo de balón en campo del Valencia. Galopada contra el meta blanco, zurdazo cruzado, y balón al palo. Dos estilos, distinto planteamiento, mismo objetivo. Fútbol es fútbol, falta el público pero el espectáculo estaba servido.

Gol de Rodrigo anulado por el VAR

A los 20 minutos el Valencia golpeó. Rodrigo marca el primer gol del partido y en un primer momento el gol subió al marcador, pero el VAR se encargó de anularlo por fuera de juego, no de Rodrigo, sino de Maxi Gómez. No tocó la pelota, pero si estaba en la trayectoria del balón que iba a Rodrigo, estorbó a Varane, que llegó a tocar la pelota, y el gol no subió al marcador.

Las dos jugadas del Valencia cambiaron el partido. El guión seguía siendo el mismo, el Real Madrid tenía la pelota, pero quería controlar más el juego en el medio del campo para evitar las contras. Ese provocó que el equipo arriesgara menos, la circulación ya no era tan rápida, y la muralla valencianista en tres cuartas partes del campo privaba al los blancos de llegar con peligro.

Carvajal de jugada individual puso en aprietos a Cillesen a los 28 minutos, Kondogbia casi sorprende en el 43 desde casi 40 metros con un zurdazo que detuvo Courtois. Y con un cabezazo Casemiro al saque de córner y un lanzamiento de Hazard lejano que detuvo Cillessen, llegábamos al descanso. tras una primera parte que tuvo de todo menos goles.

La segunda mitad comenzó de la misma manera que el primer tiempo. El Madrid salió con las pilas recargadas y se fue a por el partido, el Valencia esperando su momento. Pero esta vez no dio tiempo a que el Valencia devolviera el golpe. Un par de llegadas de Hazard y un disparo lejano de Valverde metían al Valencia en su área. Los visitantes se veían acosados y cuando vieron la oportunidad de golpear, se precipitaron.

Triangulación perfecta Modric-Hazard-Benzema

Gameiro regaló un balón a Hazard tras un mal pase en lo que parecía ser una contra del Valencia, y el Madrid se encontró con algo que no había tenido en todo el parido, espacio. Y se lo encontró con el belga, con Modric y con Benzema. La triangulación fue perfecta y la pelota le llegó al francés mano a mano ante Cillessen. Al primer toque la cruzó para adelantar a los de Zidane.

El gol dejado tocado al Valencia, y Celades tiró de banquillo en busca de una solución. A los 70 minutos ya habían hecho cuatro cambios, y eso le dio intensidad al equipo, que parecía decidido a buscar el empate. Pero el fútbol tiene momentos mágicos, y hoy tocaba vivir uno de esos. Zidane decidió mover el banquillo y Asenso era el elegido. El futbolista mallorquín volvía tras diez meses lesionado. El técnico francés le dedicó unas palabras antes de entrar, Asesnio no escondía la alegría... a los treinta segundos Mendy le ponía un balón en la frontal del área pequeña para que un momento tan especial, se convirtiera en mágico. Un toque le bastó para poner el dos cero, encarrilar el partido, y revindicar su vuelta.

El partido terminó ahí. Ya no hubo respuesta. El golpe de Asensio devolvió la alegría al Real Madrid y dejó al Valencia en la lona. El conjunto blanco parecía otro, y Benzema puso la guinda con un golazo descomunal. Pase de Asensio, sombrero en el área y boleón por la escuadra imparable, maravilloso. Y seguir en la lucha por la liga.