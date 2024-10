Ancelotti: "Nada me quita el sueño"

LEER MÁS Sánchez Martínez dirigirá el clásico Real Madrid - Barcelona

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que aunque el FC Barcelona, al que se enfrentan este sábado en el Clásico del Santiago Bernabéu, lo está haciendo "muy bien" esta temporada, en la que ha cambiado su "filosofía" y es "mucho más directo", "nadie" le quita "el sueño", y considera que mantener el ritmo y la actitud de la segunda parte ante el Borussia Dortmund "durante 90 minutos es imposible".

Nuevo Barça

"Lo están haciendo muy bien. En un partido como el Clásico o como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente, nadie, de momento, me quita el sueño", declaró en rueda de prensa. "Es difícil elegir un favorito antes. No es sólo un problema de calidad, es un problema de cómo eres capaz de manejar la presión, de cómo eres capaz de manejar los momentos del partido; habrá momentos donde nosotros tengamos el control y otros donde el Barcelona tenga el control. Hay que manejar estos momentos para tener éxito en el partido", añadió.

Además, afirmó que el equipo está "motivado" ante la "fiesta del fútbol" que suponen los Clásicos, partidos "muy competidos pero también muy entretenidos". "En este tipo de partidos no hay que hablar mucho. Hay que preparar una estrategia muy clara, muy sencilla, y nada más. Todo el mundo está motivado, concentrado, focalizado, tiene ilusión, tiene ganas de jugar este tipo de partidos. Cuando jugaba, me preocupaba mucho, y Van Basten, que me veía preocupado, me decía siempre 'tranquilo, la estrategia es muy clara: tú dame el balón a mí y corre para celebrarlo'. Y pasó muchas veces, por suerte", bromeó.

Sobre las posibles críticas, aseguró que no le da "muchas vueltas". "Quiero primero aclarar mis ideas y tengo que aclararlas muy rápido, y después intentar explicarlas de la mejor manera a los jugadores. Me gusta muchas veces saber lo que piensan los jugadores de la estrategia idónea para cada partido", dijo. "Algo tengo pensado, no me parece correcto explicártelo hoy. Tienes que verlo mañana y después me puede decir si me he equivocado o no", señaló entre risas sobre su estrategia.

Por otra parte, el técnico italiano explicó que el Barça "tiene una idea muy clara de juego, le ha salido muy bien y está jugando muy bien". "Es un equipo muy valiente. Tenemos que preparar el partido bien, intentar jugar lo mejor posible", insistió. "Preparamos el partido para hacer las cosas bien sin balón y con balón. Puede que tengan la línea alta y tú tienes una manera de atacar; pueden bajar la línea y tú tienes que ser capaz de manejar bien el ataque. Tienes que hacer un partido completo para intentar de ganar, e intentaremos de hacerlo", expresó.

También alabó el trabajo de Hansi Flick, pero sin desmerecer el del anterior preparador azulgrana. "Ha cambiado un poco la filosofía, es un equipo que juega de manera distinta, mucho más directo. No quiero comparar su trabajo con el de Xavi, porque para mí Xavi hizo un trabajo fantástico en el Barcelona, a su manera, con sus ideas. Muchas veces hemos perdido contra el Barcelona de Xavi. Este es un Barcelona un poco más distinto, pero lo respetamos igual que al de Xavi", subrayó.

Además, reconoció que lo visto en la segunda parte contra el Borussia Dortmund, remontando el 0-2 del descanso (5-2), es la referencia para el equipo. "Es lo que intentaremos, hacerlo durante 90 minutos creo que es imposible. La segunda parte contra el Dortmund ha dijo muchas cosas, que hay cosas que se pueden hacer si somos capaces de hacerlas juntos", explicó.

Vinicius, Balón de Oro

En otro orden de cosas, Ancelotti indicó qué supone entrenar a Vinícius. "Significa entrenar a uno de los mejores del mundo, entrenar a un chico que sigue siendo muy humilde, que ha progresado mucho como profesional, como futbolista, llegando a ser uno de los mejores del mundo. Creo, y nadie lo duda, que es el futuro Balón de Oro, manteniendo la misma humildad, la misma seriedad que tenía cuando lo conocí por primera vez", subrayó.

Sobre si el brasileño es el líder del equipo, recalcó que "no hay uno solo, hay muchos". "Vinícius puede ser un líder, o puede ser Valverde, lo sigue siendo Modric... Los jóvenes tienen la oportunidad de mostrar, con sus palabras, con su actitud, con su compromiso, que son líderes. La suerte de un equipo es no tener uno solo, es tener muchos", expresó.

Respecto a Kylian Mbappé, insistió en que no tiene que darle indicaciones especiales para el Clásico. "Él sabe perfectamente, porque tiene experiencia, porque ha jugado muchas veces contra el Barcelona, lo que tiene que hacer", expuso. "Su manera de preparar la previa del partido es muy tranquila, muy sencilla. Él confía mucho en su calidad y mañana va a aportar, como siempre ha aportado. Tenemos la confianza, y él también, en que mañana va a aportar algo al equipo", apuntó.

"Estamos satisfechos, ya ha marcado goles. Es muy importante para el equipo. Aunque no marcó gol ante el Dortmund, estuvo muy presente en los primeros dos goles. A poco a poco está buscando su mejor versión. No tenemos prisa, ni yo, ni la plantilla, ni tampoco él. Ya estamos satisfechos con lo que está haciendo. Obviamente, lo va a hacer mejor, porque tiene toda la calidad para hacerlo mejor", prosiguió.

El entrenador madridista también explicó que el británico Judge Bellingham "está muy bien, progresando". "Ha tenido problemas en el tobillo y en el hombro, pero su condición ahora es muy buena. Está aportando mucho, no con los goles, sino con el trabajo. Su trabajo es muy importante para nosotros, él sabe muy bien la importancia que tiene en nuestro equipo", declaró.

En este sentido, restó importancia al hecho de que el inglés esté marcando menos este curso. "El año pasado era determinante que él marcase gol porque habíamos perdido un delantero importante como Karim -Benzema-. Este problema, este año, no lo tenemos, porque ha venido un jugador que puede marcar 30, 35 o 40 goles", afirmó.

Sobre el culé Lamine Yamal, Ancelotti reconoció que "ha empezado su carrera de manera espectacular". "Me gusta mucho su manera de jugar, su actitud. Es un jugador muy peligroso, pero no hay que focalizarse demasiado. Siempre tienes que tener en cuenta la calidad del rival, pero tienes que estar más focalizado en lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer, sobre todo", avisó.

Por último, alabó de Robert Lewandowski y Luka Modric, dos jugadores a los que ha entrenado, "la seriedad, la profesionalidad y la pasión que tienen para jugar al fútbol". "No creo que haya secreto en esta longevidad, esta veteranía", finalizó.