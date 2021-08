Ancelotti: "Mbappé es un asunto que está manejando el club, no puedo decir más"

En una rueda de prensa antes del partido de LaLiga ante el Betis, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comentado la actualidad blanca y se ha referido al posible fichaje de Kylian Mbappé: "Con mucho respeto tengo que decir que es un asunto que en este momento está manejando el club. En mi cabeza y en la de los jugadores está el partido de mañana. Entiendo que interesa a todo el mundo pero en este momento no pudo decir nada más. Estoy concentrado en el partido y pienso en esto".

"Pienso en entrenar bien mi equipo, dar indicaciones justas, preparar el partido, pero todo lo que es política del fútbol a mí no me importa, yo solo pienso en trabajar en el campo", ha reiterado el italiano.

Sin embargo, no ha dudado en resaltar la calidad del astro francés: "Si digo que Mbappé es un gran jugador digo la verdad, pero tenemos grandes jugadores aquí y quiero que muestren todos la calidad que tienen".

Y ha añadido ante la insistencia de la prensa: "¿Entrenar a Mbappé? Yo te puedo explicar qué significa entrenar al Real Madrid. Significa entrenar el club más prestigioso del mundo, una gran responsabilidad y una gran ilusión. Este sentimiento lo tengo todos los días, tengo una gran ilusión por entrenar a este equipo".

Ante la posibilidad de que el francés no luzca la camiseta blanca el entrenador ha contestado: "Tengo que repetir que tengo una plantilla fantástica que puede competir contra todos los partidos del mundo, ahora tenemos aclarado el sorteo de Champions, que ha sido un sorteo fuerte, con partidos complicados, pero estoy contento con los jugadores que tengo. Si la plantilla mejora, mejor para todos", ha indicado.

Hazard, un jugador intransferible

La salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus puede desencadenar que Eden Hazard termine en el equipo bianconero. El Real Madrid ve con buenos ojos ceder al belga para hacerle hueco a Kylian Mbappé. En caso de que ocurriera el préstamo, el dorsal 7 quedaría libre y el delantero francés, cerca de cerrar su traspaso con el Madrid, podría adueñarse de un número que le es familiar, puesto que hasta ahora lo lucía en el PSG.

Sin embargo, Ancelotti ha declarado que "Hazard es un jugador muy importante, todo el mundo lo sabe, ha jugado los dos primeros partidos. Es un jugador que está recuperándose de un periodo de lesiones, pero está muy enchufado, tiene buena motivación y es cierto que es un jugador muy importante para nosotros".

Celebra la renovación de Casemiro

En otras cuestiones, y tras la renovación de Casemiro, su técnico le felicitó y se deshizo en elogios. "En este momento es una pieza fundamental de este equipo. Ha renovado con el club y esto es muy importante", ha manifestado el entrenador del Real Madrid, quien ha aclarado que: "No sólo es importante por su calidad, sino por lo que mejora nuestra plantilla. Necesitamos un jugador muy inteligente atrás como es él para evitar contras, controlar bien y también con el balón. Casemiro ha mejorado mucho desde su primera etapa. Es un medio completo, ahora no lo cambiaría por nadie".

Partido contra el Betis

Carlos Ancelotti ha admitido que "el Betis es un equipo que juega bien, se ha reforzado, es un equipo que tiene un entrenador con mucha experiencia". Por ello, ha hecho autocrítica y ha admitido que el Real Madrid tiene que mejorar el aspecto defensivo, el cual "ha fallado un poco contra el Levante": "La clave contra el Betis será defender bien".

Además, el míster ha asegurado que no trabajan para empatar: "No trabajamos para empatar, en el Real Madrid no se puede trabajar por el empate. A veces puede ser bueno, pero otras no".