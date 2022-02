Ancelotti: "Jugamos muy mal ante el PSG"

Mal partido ante el PSG: "Estamos en el mismo sentido que el presidente, hablé con él y estaba dolido, como nosotros. Somos muy honestos, hemos jugado muy mal y la imagen del Real Madrid no ha sido buena. El problema menor es el resultado porque luchando y sufriendo se puede cambiar, un 1-0 no es tan malo, la verdad es que lo mejor del partido fue el resultado".

Críticas al equipo: "La crítica que hay en este momento está justificada porque lo hemos hecho mal contra el PSG. El primer crítico soy yo, el planteamiento del partido no fue bueno y tengo que asumir la responsabilidad. La crítica tienes que entenderla, justificarla y aprender de ella".

Competir por la Champions: "Nunca hemos dicho que somos capaces de ganar la Copa de Europa pero siempre hemos dicho que podemos competir contra todos los equipos. Jugando muy mal hemos competido ante uno de los mejores equipos de Europa y en tres semanas lo volveremos a hacer, sin duda".

El futuro de Mbappé: "El club está pensando en el futuro, cada año intentamos hacer la plantilla mejor. ¿Dinero o proyecto deportivo? Cada uno tiene que pensar en lo que quiere. A mi me pagan mucho, soy un privilegiado, pero lo que me gusta no es el dinero que gano, sino lo que hago".

Mal momento de Vinicius: "Le está pasando lo mismo que al resto del equipo, hemos bajado el nivel, el ritmo. Él ha tenido un mes de enero muy intenso. En las próximas semanas bajamos el número de partidos y creo que Vinicius va a tener más efectividad".