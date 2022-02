Tertulia: "La presión la tiene el PSG que con ese ataque está obligado a ganar la Champions"

"Soy positivo porque el Real Madrid compite bien en situaciones difíciles. Si está muy justo Benzemá yo no arriesgaría. No es una situación fácil pero Ancelotti es el que mejor sabrá", señala Feliciano López sobre si se debe arriesgar o no con el delantero francés. Fernando Burgos desde París transmite que hay buenas sensaciones: "Tras verle en el entrenamiento soy muy optimista. Ha jugado el partidillo a tope. Sin ningún miedo y lo que he visto es que sus sensaciones son buenas".

Látigo Serrano señala que el mayor temor para el Real Madrid debe ser Neymar porque es el que hace jugar a los de Pochettino: "Messi lleva siete clásicos sin marcar. Su último gol al Madrid se lo metió cuando Rajoy era presidente del Gobierno. Este PSG gravita en torno a Neymar que no llega a tope".

En la portería del PSG hay dudas sobre quién estará. Pochettino no ha querido si será Keylor o Donnarumma el que ocupe la posición. Látigo Serrano se moja y asegura que prefiere que juegue Keylor por los intereses del Real Madrid.

Ancelotti sobre Bale

Después de recuperar a Bale 168 días después con la titularidad en en LaLiga ante el Villarreal, Ancelotti mostró un tacto especial a la hora de hablar del futbolista galés y aseguró que mantiene con él una buena relación.

"Hablo con él como con todos, intento sacar lo mejor, escucho los problemas que tiene. La relación personal con Bale y con el resto es buena. No tengo nada que reprocharle y se mantiene bien (la relación) cuando el jugador es serio y profesional, respeta las reglas y a las personas que trabajan contigo. Él siempre lo ha hecho", aseguró en una rueda de prensa.

La ausencia de oportunidades para Bale desde finales de agosto se debe, según Ancelotti, a las lesiones y varios momentos en los que el galés no tuvo la "motivación" adecuada