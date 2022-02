El pasado agosto el fútbol europeo sufrió un terremoto cuyo epicentro estaba en París. Messi llegó al PSG a completar una delantera que con Mbappe y Neymar parecía imparable; a ella se sumaban Sergio Ramos, Donnarumma y Wijnaldum. Muchos sesudos analistas dieron la Champions por decidida; algunos hablaron del mejor equipo de la historia. Seis meses después, no hay rastro de aquellas altas expectativas. Neymar sigue siendo baja por un esguince, Ramos apenas ha debutado, Wijnaldum está en la rampa de salida y la imagen de Messi en el fútbol francés está siendo desalentadora. El equipo aún no ha arrancado y llega la primera final; quizás esa motivación es lo que le ha faltado a los de Pochettino en esta primera mitad de temporada.

Estilo: ataque individual

Lo que hemos visto en liga en los últimos meses ha sido un ejemplo de estrellas guerreando por su cuenta; y Mbappe es el gran ejemplo. Con Neymar fuera y Messi por explotar, el francés es la gran estrella del equipo y se ha acostumbrado a la jugada individual. El equipo lo sabe y no parece importar. Es la seña de identidad en cada partido de un equipo que aprovecha como nadie los regalos del rival; porque siempre hay una estrella mundial allí donde un defensa pierde un balón o un portero está dubitativo.

Estrella: Mbappe

Parece una elegía en un equipo que tiene a Messi en el escaparate, pero es lo que se ha visto en el campo. Mbappe no consiguió marcharse en agosto al Real Madrid pero sí está logrando una historia increíble: jugar un año con Neymar y Messi, ser el mejor de los tres y marcharse libre al equipo que quiera. Puede que le falta el gran título que quiere, esa Champions, pero ahora mismo es el cromo más valioso del salón de la fama del Parque de los Príncipes.

Debilidad: las bandas

El París es un equipo ofensivo por obligación y a menudo sus laterales lo pagan. Achraf Hakimi es un carrilero con una potencia espectacular en ataque, pero esa gran virtud descubre espacios en su espalda que no se pueden tapar en una defensa de cuatro; mientras que Nuno Mendes, el joven lateral izquierdo portugués, sin ser tan exuberante como su compañero diestro, también tiene problemas para equilibrar sus subidas con cierto rigor defensivo. Si a esto añadimos que Mbappe, Messi y Di María no ayudan demasiado atrás, tenemos un equipo al que las contras le hacen mucho daño. Y hasta ahora no se han enfrentado a un extremo veloz como Vinicius.

Once: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Paredes, Danilo, Verratti – Di María, Messi, Mbappe