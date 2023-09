Ancelotti: "Estoy preocupado por el caso Negreira, es muy grave"

“Sobre este tema, estoy preocupado; como todo el mundo del fútbol de un asunto tan grave. La justicia está trabajando en esto y tenemos que dejarles trabajar”, dijo en rueda de prensa.

“Hace 40 años que vivo en este mundo del fútbol y cuando pasan este tipo de asuntos a todos nos preocupa. Ojalá que la justicia pueda hacer su trabajo y llegar a una solución”, insistió.

Además, Ancelotti se refirió a las palabras de un argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que aseguró que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, "termina diciendo lo que muchos a veces no quieren comentar", en referencia a las palabras del directivo reproducidas por 'Marca', en las que el máximo accionista de la entidad dijo que el Real Madrid "adultera la competición".

“Se ha equivocado haciendo esta declaración y no me voy a meter en un tema que para mí no tiene sentido”, comentó Ancelotti.

Vinicius será titular en Girona

Ancelotti también quiso dejar claro que “Vinícius está bien y va a jugar desde el principio, luego veremos cuántos minutos puede aguantar; yo creo que puede aguantar los 90 minutos. Está muy bien, totalmente recuperado y nos va a aportar”.

Además, habló del pobre momento goleador que atraviesa el brasileño Rodrygo Goes, con solo un tanto en ocho partidos: “El problema que tiene Rodrygo es que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba. Pero su aportación es buena. Es el único jugador que ha jugado todos los partidos, y puede ser que un poco de descanso le pueda ayudar”, comentó.

Por otro lado, el técnico desveló que el austriaco David Alaba ya se ha sometido a pruebas de las molestias en el abductor derecho que le hicieron abandonar el terreno de juego antes de tiempo el miércoles contra la UD Las Palmas: “No es nada serio. Es una pequeña molestia e intentaremos recuperarle para el martes”, declaró.

Respecto al importante duelo ante el Girona, Ancelotti aseguró que “alertados vamos por lo bien que juega el Girona, no por lo que ha pasado el año pasado. La preocupación que tenemos es hacer las cosas lo mejor posible. El Girona puede pelear y tiene una ventaja muy grande de no jugar competición europea, lo que les permite preparar un partido por semana y darle a los jugadores la oportunidad de recuperar”.

Una queja sobre el calendario en la que quiso insistir el italiano: “Lo que afecta a los equipos ahora son las competiciones internacionales, por lesiones, cansancio… miraba el calendario ahora y tengo jugadores que llegan el 19 de octubre por la tarde y jugamos el día 21…Si se retrasa el avión, algunos no pasarán por Madrid y les veré directamente en Sevilla”.