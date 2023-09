Xavi: "Nunca tuve la sensación de que los árbitros nos hayan beneficiado"

Preguntado por el 'caso Negreira', después de que este jueves se haya conocido que el club blaugrana está imputado, no quiso entrar a valorarlo. "Nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos han beneficiado. Nunca", reiteró. "No hago reflexiones de este tipo (sobre por qué pagó el club a los Negreira). Me preocupa el fútbol, no reflexionar sobre esos temas", añadió.

En el plano deportivo, y en referencia a los errores defensivos de su equipo, Xavi apuntó que "cuando analizamos por qué no se gana, no estoy de acuerdo con que nos cuesta la defensa de '5'. El bagaje en ataque fue bueno, falló la cuestión defensiva. Y no es apuntar al portero ni a los centrales, sino a todos. Es estar más concentrados. El año pasado estuvimos brillantes y este año no, o no tanto. Estamos mejor en ataque pero tenemos que mantener el nivel defensivo del año pasado para ganar títulos", argumentó en rueda de prensa.

Ante el Sevilla, tras este empate, será importante ganar para recuperar las buenas sensaciones. "Es importante ganar y ganar bien por la confianza y moral. En esta casa los empates son alarmas e hicimos buen partido en Mallorca. Hay cosas a analizar y mejorar pero no fue un mal partido. Jugamos este viernes y si ganamos nos ponemos líderes a la espera del Girona-Real Madrid. Pero lo importante somos nosotros y hacer las cosas bien", apuntó.

Quizá un revulsivo pueda ser el joven Lamine Yamal, de 16 años. Suplente en Mallorca y al que Xavi cuida pero, a la vez, quiere explotar más y mejor. "Lamine tiene 16 años y hay momentos del partido en que se nota que tiene 16 años, porque tienes que hacer muchos esfuerzos y no se juega solo con balón. Por eso hay que protegerlo en minutos y en momentos del partido. En lo otro no, es un chico feliz, buen chico, disfruta y le veo con una naturalidad muy grande. Con esto no habrá problema", apuntó sobre la presión mediática.