Ancelotti elige entre la Decimocuarta y Mbappé

Cuando Fernando Burgos ha preguntado a Carlo Ancelotti qué es más trascendente para el Real Madrid, ganar otra Copa de Europa o fichar a Kylian Mbappé, el técnico ha dudado unos segundos antes de responder que "a día de hoy el madridismo está ilusionado con la final de la Champions. Todos pensamos en lo mismo, que es ganar la número 14". Eso lo ha dicho después de emitir un significativo "ufff".

La Liga de Campeones es lo primero

Ancelotti asegura que está centrado en la final de la Liga de Campeones y que no figura entre sus consideraciones el futuro de Mbappé, que en breve desvelará si renueva o no con el PSG. "Yo no considero el tema Mbappé, el único tema que tengo en cuenta es la final de la Champions y por eso estoy muy tranquilo". "Nadie me pregunta por eso, solo me hablan de la final. Todo el mundo está centrado en la final de la Champions", ha insistido.

En cuatro ocasiones ha tenido que responder a preguntas relacionadas con el fichaje del todavía jugador del PSG. Su plantilla, ha dicho, no se descentra por los rumores y todos están centrados en la gran cita de París ante el Liverpool, el próximo 28 de mayo.

"Entiendo todo, pero esto no cambia nuestra idea, los objetivos están focalizados, lo pasamos bien, el ambiente es bueno y vamos a preparar el partido con máxima ilusión, todo lo que pasa alrededor, lo que se habla en este momento no nos afecta para nada. Estamos muy centrados y muy contentos. Esperamos con calma y tranquilidad que llegue el partido".

Alegría frente a ansiedad

Haciendo gala de un espíritu muy mediterráneo, Ancelotti ha asegurado sentir más felicidad que ansiedad ante el reto de disputar otro final de la Liga de Campeones, "el partido más importante del fútbol mundial" y "el lugar donde muchos querrían estar".

"No tenemos que olvidar la felicidad de jugar este partido, es normal sentir preocupación o ansiedad, pero a día de hoy estamos muy felices, lo disfrutamos mucho. No tengo preocupación, estoy feliz por tener tiempo para preparar el partido y estar en el sitio donde muchos querrían estar, el partido más importante del fútbol mundial. No hay ansiedad todavía, después del partido habrá felicidad o un poco de tristeza", ha dicho.

El técnico italiano ha asegurado que las sensaciones de la plantilla "son buenas" cuando solo restan dos partidos para completar una temporada "muy bonita". "Todo en la Liga ha salido bien, tenemos que terminar bien. El objetivo es tener una buena dinámica, intensidad, que nos ayudará para la final".

Alaba es baja, Bale es duda

Ancelotti ha confirmado que David Alaba no podrá jugar mañana ante el Betis debido a una sobrecarga. El austriaco, ya recuperado de su lesión, estará disponible para la final de París. Sin embargo, no ha desvelado si Gareth Bale entrará o no en la convocatoria. El partido de mañana sería el último del galés con la camiseta del Real Madrid.

"No es importante si juega o no, es importante que Bale ha sido parte de la historia de este club. Se queda en la memoria de todos los aficionados, ha sido importante en la Copa, la Champions de Kiev, ha escrito páginas importantes de este club y es normal que todos lo reconozcan", ha dicho el técnico italiano, que también se ha mostrado partidario de hacer el pasillo al Betis como campeón de la Copa del Rey.