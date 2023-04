Ancelotti: "No me cambio por Xavi"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comentado este viernes que, habiendo vivido hasta el momento 1.272 partidos como técnico en toda su carrera, no tiene "que demostrar nada a nadie" tanto si gana como si no gana más títulos esta temporada con el club merengue.

Nada que demostrar

"Después de 1.272 no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce y todo el mundo me puede evaluar, pero yo no tengo que demostrar nada a nadie", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo contra el Villarreal CF en la 28ª jornada de LaLiga Santander.

"La victoria contra el Barcelona te permitía llegar a jugar una final. ¿En qué sitio la pongo? A nivel futbolístico, en un sitio muy alto, puede ser en los primeros 10 de mi carrera, pero teniendo en cuenta que tengo que meter muchas finales. SI bien a nivel futbolístico no fueron espectaculares, te llevan a un recuerdo muy bonito", valoró sobre el reciente triunfo por 0-4 en las semifinales de la Copa del Rey ante el Barça.

"Todavía hay un poco de cansancio, pero no tenemos problemas. Todos, aparte de Mendy, están disponibles. Tenemos también el día de mañana para ver el cansancio de los que terminaron el partido más cansados. Y después, intentar tener el mejor equipo para seguir peleando en la Liga hasta el final", subrayó el técnico madridista.

Además, Ancelotti negó que haya "mucha diferencia" entre el Real Madrid de este curso y el de la exitosa temporada pasada a estas alturas. "Todos estos partidos que hemos remontado nos han dado mucha confianza que el año pasado en este tramo había pasado solo una vez, contra el Paris Saint-Germain", señaló al respecto.

"Ahora, el hecho de que haya pasado más veces nos da mucha más confianza. Veo el ambiente de los jugadores muy unido y enchufado, muy ilusionados también los que no juegan y esto es bueno para nosotros", explicó el entrenador italiano.

"Estoy muy bien, tranquilo, ilusionado, con mucha motivación porque el equipo está bien. Mi humor depende mucho de cómo está el equipo. Entonces al equipo lo veo muy bien. Y yo estoy muy bien en este sentido A nivel personal, igual, no tengo ningún problema", añadió Ancelotti.

"A veces después de los partidos uno está tan cansado que no tiene ganas de estar contento, porque las ganas que tiene es de quedarse tranquilo. En partidos como los del miércoles hay mucha presión antes y durante; y cuando termina el partido, te viene el cansancio y solo ganas de descansar", reiteró.

No me cambio por Xavi

"Para mí entrenar al Barcelona es imposible, por mi historia; entonces no me cambiaría [por Xavi]. Hay que respetar la historia mía personal y de cada club, teniendo en cuenta que tengo mucho respeto por el Barcelona como por Xavi. Yo no quiero cambiarme con nadie porque me encuentro muy a gusto aquí en el mejor club del mundo, en un sitio donde la gente me quiere mucho y veo mucho cariño", admitió.

"La temporada está muy viva porque vamos a jugar la cuarta final. Estamos satisfechos, pero tenemos que terminarla bien. Es verdad que tenemos desventaja en Liga, sobre todo porque el Barcelona lo ha hecho muy bien. Nosotros tenemos cuatro puntos menos que el año pasado y el Barcelona tiene muchos puntos más. Terminar bien la temporada, que significa ganar otros títulos, sería un temporada espectacular. Tenemos la ilusión de hacerlo bien en la Liga", aseveró el técnico blanco.

"Nosotros pensamos en la Liga también. Aparte, los partidos de Liga ayudan a tener una buena dinámica y buen ambiente. Y segundo, hasta que la matemática nos condene, vamos a pelear", destacó al respecto de la vuelta de las semifinales coperas en el Camp Nou.

"Fue un partido con una rivalidad fuerte, como son todos los Clásicos, entonces hay algún enfrentamiento entre jugadores. En lo futbolístico, Vinicius está marcando una época en el Real Madrid y en el fútbol en general. Todo el madridismo espera que siga así. Realmente Vinicius está haciendo cosas en el fútbol muy, muy importantes", insistió al ser preguntado por las polémicas de Vinicius Jr.

La continuidad de Kroos y Modric

También habló Ancelotti sobre el periodo de negociación para las renovaciones de los veteranos centrocampistas Toni Kroos y Luka Modric: "Sí hay avance [en la negociación] porque están hablando y creo que al final van a buscar una solución".

"Yo veo a los veteranos como siempre. Pueden tener durante una temporada momentos de mejor nivel, luego otro momentos de peor nivel... Pero esto le pasa a los mejores jugadores. Tenemos que evaluar a los jugadores no por la edad, sino por lo que hacen", prosiguió.

"La manera que tienen de manejar los partidos estos tres es único, que no se puede comprar en ningún mercado del mundo", aludió a Kroos, Modric y Benzema. "La edad te quita algo, pero te da algo también. A ellos les ha dado la experiencia de manejar los partidos como nadie", elogió así a sus futbolistas.

"Yo creo que van a seguir. Pero tenemos que pensar en que el día que vayan a parar, algo tendrá que cambiar también. Por eso para el futuro del club tenemos que buscar otra línea. Tenemos fantásticos jugadores como Tchouaméni, Valverde, Ceballos, que van a marcar una época distinta a la de Kroos, Modric y Casemiro", concluyó Ancelotti.

Todos disponibles salvo Mendy

El delantero brasileño Rodrygo Goes no completó todo el entrenamiento junto a sus compañeros y cuando saltó al césped se le vio con una protección en la rodilla derecha, que según confirmó su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, no le impedirá estar ante el Villarreal.

Carlo Ancelotti lo recibió con un gesto de cariño, preocupándose por el delantero brasileño que fue titular en el clásico copero del Camp Nou, y a la conclusión de un suave entrenamiento confirmó que Rodrygo no descansará por la cercanía del duelo de la Liga de Campeones ante el Chelsea.

"Ha llegado más tarde al entrenamiento por un problema personal y ha comenzado con trabajo individual. Luego ha estado con el grupo, no tiene problema, ha entrenado bien y creo que va a jugar", informó Ancelotti en rueda de prensa.

De esta manera, el técnico madridista tan solo sufre la baja del francés Ferland Mendy para medirse al Villarreal, único jugador que no saltó al campo y se quedó en el interior de las instalaciones completando su plan de recuperación por la rotura muscular que le tendrá un mes aún apartado de los terrenos de juego.