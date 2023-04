Misterchip: "Lo que pasó en el Camp Nou demuestra que el Real Madrid ha tirado la Liga de forma lamentable"

Real Madrid y Osasuna van a jugar la final de la Copa del Rey 2022 2023. El Madrid que no disputa el partido por el título copero desde el año 2014, Osasuna, que sólo ha jugado una final en su historia, la perdió en la prórroga en el año 2005 contra el Betis. Recuerdo que el Real Madrid no gana una final de Copa contra un rival diferente del Barcelona desde 1993, cuando derrotó al Zaragoza por dos tantos a cero. En los tiempos de la Quinta del Buitre, ha llovido mucho, en concreto 30 años. Y ahí sigue el Madrid, esperando ganar el título copero ante alguien que no sea el Barça. Últimamente, por ejemplo, ha fracasado en casa ante el Atlético Madrid o perdió en Montjuic, o una final en 2004 contra el Zaragoza. No es el torneo copero un torneo que se le dé especialmente bien al Real Madrid, que es casi infalible en las finales de Champions. Sin embargo, en finales de Copa ha perdido la mitad de las disputadas y una oportunidad de oro histórica para Osasuna para por fin conseguir este título, que es el título que evidentemente los equipos modestos tienen más accesible. Osasuna que por cierto, junto con el Real Madrid, respira Rubiales, va a estar en la Supercopa de España. El Real Madrid también va a estar. Si ayer hubiera quedado eliminado y el Atlético Madrid le hubiera dado caza en el segundo puesto en la Liga se hubiera quedado fuera de la Supercopa de España, pero consiguió clasificarse con una victoria histórica en el Camp Nou, una de las cinco peores derrotas que ha sufrido el Barça en su estadio.

El Barsa no perdía por cuatro goles de diferencia en el Camp Nou desde 1997, un partido contra el Dinamo de Kiev en la fase de grupos de la Liga de Campeones, que terminó con idéntico resultado con cero cuatro y con Hattrick de Shevchenko como el que hizo ayer Benzema. Solamente ha habido 11 jugadores en la historia que lo han conseguido y sólo uno, además de Benzema, lo hizo con la camiseta del Real Madrid. Puskas que lo logró en el año 1963. Bueno, creo que lo que pasó ayer en el Camp Nou demuestra que la diferencia entre el Madrid y el Barsa no puede ser jamás de 12 puntos en la Liga. El Madrid ha tirado la liga de una forma lamentable. Lo hizo incluso antes de irse al Mundial. La distancia que hay ahora mismo entre el Madrid y el Barsa es un bochorno para el Madrid, evidentemente. Están contento porque evidentemente han conseguido una victoria increíble en el campo del eterno rival, porque siguen vivos en la Champions pero yo creo que un equipo como el Madrid tiene que aspirar a más. Y un equipo como el Madrid no se puede ir de la Liga de la forma en la que se ha ido, lo que me parece que además salva y con creces la temporada del Fútbol Club Barcelona. Yo le voy a dar al Barsa si termina ganando la Liga, un siete sobre diez, porque evidentemente le está ganando al eterno rival el torneo de la regularidad a lo largo de 38 jornadas. Y lo estas haciendo, en mi opinión, con peor plantilla y además de forma de forma muy holgada. Al Barsa ya solamente le queda la liga y el Madrid tiene la final de Copa y ahora la semana que viene partido contra el Chelsea y ahí estaremos para contarlo, por supuesto.