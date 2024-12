Ancelotti no acusa las críticas por no rotar a sus jugadores

LEER MÁS Confirmada la lesión de Mbappé: estará 10 días de baja

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se defendió de las críticas que recibe por no rotar a sus futbolistas ante el apretado calendario de su equipo, al asegurar que no reflejan "la realidad" ya que está supeditado a las lesiones, y explicó que "no siempre es positivo" contar con jugadores jóvenes como Endrick "cuando el equipo no está bien".

Banquillo plagado de jóvenes

"Cuando tienes una plantilla de 14 o 15 es muy complicado rotar. Tenemos jugadores muy jóvenes y no siempre es positivo meterles cuando el equipo no está bien. Dicen que Endrick ha jugado poco, que no le damos minutos, bla bla bla… Pero el jugador es muy joven, tiene que adaptarse, mejorar y aprender. Y meterlo cuando el equipo no está bien puede afectar. Todo esto lo tengo que pensar... y bla bla bla", dijo en rueda de prensa.

“No me molesta la crítica porque no es la realidad. Tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible. Y creo que lo estamos haciendo bien a pesar de todas las dificultades. Estamos peleando en todas las competiciones y vamos a pelear, a pesar de las lesiones, que son muchas. Tenemos que evaluar para ver dónde se puede mejorar, porque es una responsabilidad que tenemos", añadió.

"Como veis, poco a poco las cosas empiezan a mejorar porque empiezan a volver los jugadores. Tenemos mucha ilusión con la vuelta de Alaba, que está cerca. Hay muchas cosas positivas", completó.

Endrick como máximo exponente

Ancelotti explicó también el caso de Endrick y su poca participación esta temporada, con solo 149 minutos disputados.

“Cuando digo que él tiene que trabajar no es una crítica a él. Es muy joven, viene al Real Madrid, que tiene enfrente a los mejores delanteros del mundo. Él no pide nada. Está focalizado, trabaja, está contento… Obviamente le gustaría jugar más, pero es normal. Tiene que seguir su aprendizaje sin cambiar nada de lo que está haciendo en este momento", señaló.

Además, el técnico italiano consideró que no desgasta más el banquillo del Real Madrid, por las críticas y la presión, que el de otros equipos a los que ha entrenado.

"Todos los banquillos queman y todos los entrenadores tienen sus problemas para mantener el puesto, todo está dentro de la normalidad. Este banquillo quema como los otros", declaró.

Por otro lado, no quiso dar ningún consejo a Pep Guardiola, quien atraviesa una mala racha en el Manchester City.

"Ningún consejo. Estos últimos resultados no cambian nada de lo que pienso de él. Es de los mejores del mundo y ha marcado una época en el fútbol. Ha sido un innovador. Nosotros -los entrenadores- podemos controlar muchas cosas, pero no los resultados de los partidos. A él le han salido bien bastantes veces", apuntó.