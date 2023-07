Al-Khelaifi: "No podemos dejar salir gratis a Mbappé, es imposible"

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, confirmó este miércoles que el club parisino no puede "dejar salir gratis al mejor jugador del mundo", en referencia al delantero galo Kylian Mbappé, por lo que insistió en que si quiere quedarse, "tiene que firmar un nuevo contrato".

"Nuestra posición es muy clara. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato", reiteró Al-Khelaifi en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación del español Luis Enrique Martínez como nuevo técnico del PSG.

El delantero francés es uno de los máximos protagonistas del mercado de este verano, después de que numerosas informaciones le hayan relacionado con el Real Madrid. Mbappé ha insistido estas últimas semanas en que quiere cumplir su último año de contrato con el PSG, hasta junio de 2024, cuando podría abandonar el conjunto parisino sin coste de traspaso para su hipotético nuevo club.

Sin embargo, desde el PSG insisten en que es "imposible" que salga gratis al final de la próxima temporada. "No podemos deshacernos del mejor jugador del mundo gratis, es imposible. Es un club francés, y como ya dijo él, no se irá gratis", recordó Al-Khelaifi.

"Si alguien le ha hecho cambiar de opinión, no es culpa nuestra. No vamos a dejar que uno de los mejores futbolistas se vayan gratis, está muy claro", agregó el mandatario del club francés, que confirmó las condiciones que le ponen a la continuidad de Mbappé en el conjunto parisino.

Luis Enrique, presentado con el PSG

El español Luis Enrique Martínez fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del París Saint-Germain y aseguró que construirá un equipo para "jugar un fútbol ofensivo" y "para ganar trofeos".

"Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. No hablo francés, pero he empezado a estudiarlo", dijo el técnico español.

"Desde la primera reunión fue todo muy fácil, en cinco minutos hablábamos de lo que se podía hacer. El proyecto, lo que me ofrecen está al alcance de pocos. Voy a buscar un fútbol de ataque, divertido para los aficionados y, sobre todo, que consigue buenos resultados", aseguró el exseleccionador español. Luis Enrique dijo que la identidad ofensiva del equipo "no es negociable".

"Me he comprometido a hacer un equipo, no tengo duda de que lo voy a conseguir, que va a gustar a los aficionados del PSG. Cuando estemos en la élite veremos de qué somos capaces. Estoy encantadísimo de estar aquí, de aprender un nuevo idioma, una ciudad maravillosa y un país", señaló.