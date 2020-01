La afición del Middlesbrough, a la del City: "Víctor Valdés ha ganado más que vosotros"

COMPARÁN EL PALMARES DEL PORTERO CON EL DEL CITY

La afición del Middlesbrough que acudió al Etihad para ver a su equipo enfrentarse al Manchester City no paró de alentar a su equipo durante los 90'. Durante los muchos cánticos que realizaron hubo uno que llamó especialmente la atención. El dedicado a Victor Valdés, viejo conocido del entrenador rival. "Victor Valdés, he’s won more than you!” (Víctor Valdés ha ganado más que vosotros), relacionado con el extenso palmarés del guardameta catalán.