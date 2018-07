Fernando Torres ya es nuevo jugador del Atlético

Siete años y medio han pasado para que Fernando Torres cumpla el 'hasta luego' con el que dejó el Atlético. El Niño, el eterno El Niño, vuelve al club de su vida toda vez que los rojiblancos hayan llegado a un acuerdo con el Milan, y con el Chelsea, para hacerse con los servicios del delantero hasta 2016 a cambio de la cesión de Alessio Cerci al cuadro 'rossonero'. Tras un verano de rumores ha tenido que ser en invierno cuando el regreso del hijo pródigo al Manzanares sea una realidad.

Para que vuelva a ser un hecho el ver al que fuese capitán del equipo durante varias temporadas, durante varias largas y duras temporadas, volver a enfundarse los colores del club de su corazón. De aquel al que nunca olvidó aunque estuviera en el Liverpool. Para que sea el escudo del equipo de su vida el que luzca de nuevo en su pecho. Desde 2007 no es así, pero a partir de enero de 2015 estará de nuevo correteando por el Vicente Calderón. Y lo hará como jugador local.



Lo hará como defensor de unos colores que siempre han sido los suyos. Lo hará para festejar goles, para hacer lo que no pudo cuando vestía la elástica del Chelsea en la pasada Champions cuando marcó un tanto al Atlético en Stamford Bridge. Y todo gracias a que, tras días de dudas y de más dudas, tras el nerviosismo por una operación hecha pero no cerrada, por fin Alessio Cerci dio el 'sí' para jugar en el Milan y para hacer efectivo el intercambio de jugadores.



Se espera que Torres, que se encuentra en Dubai concentrado con el que hasta ahora era su equipo, se incorpore a la disciplina atlética el 30 de diciembre, día en que pasará reconocimiento médico y en que se entrenará por primera vez bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone. El destino quiere que el partido en el que pueda debutar el punta sea frente al Real Madrid, el eterno rival, en la ida de la Copa del Rey.



Se fue del Atlético con el 9 a la espalda, y se espera que regrese con el 19. Se fue con 24 años, y regresa con 30. Se fue de un equipo sin hacer, con el descenso aún en la mente, y vuelve al actual campeón de Liga BBVA, al subcampeón de Europa y a un conjunto hecho, que sabe a lo que juega y que se siente, por fin, como uno de los grandes clubes del continente. Fernando Torres está de nuevo en el Atlético, está de nuevo en su casa. Y esta vez podrá por fin cumplir su sueño de disputar la Champions con el club de su vida.



Ahora es turno de Diego Simeone, entrenador que jamás ha ocultado su admiración por el delantero fuenlabreño, saque lo mejor de un futbolista con el que coincidió en los terrenos de juego. El argentino tiene la difícil y a la par motivadora papeleta de hacer que Fernando Torres demuestre que no se le ha olvidado lo que tan bien hacía en el Atlético y en el Liverpool, y que en 2008 le llevaron a ser Balón de Bronce tras Cristiano y Messi.