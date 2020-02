La emoción de Jordan en el funeral de Bryant: "Murió Kobe y un pedazo de mí"

le considera su "hermano pequeño"

Entre lágrimas, la leyenda de Chicago Bulls recordó a su "hermano pequeño". "Ahora tendré que ver otro 'meme' llorando durante años", bromeó sobre su viral imagen llorando, lo que causó las carcajadas entre el público. "Le dije a mi mujer que no iba a hacer esto porque no quería verlo durante los próximos tres o cuatro años. Eso es lo que me hace Kobe Bryant", aseguró.