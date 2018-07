Mbappé: "Me quedo al cien por ciento en el PSG"

"Me quedo al cien por ciento en el PSG", dijo en la zona mixta del estadio Luzhniki, después del partido en el que Francia se proclamó campeona del mundo frente a Croacia (4-2).

"Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos", indicó.

El delantero afirmó que la clave en la consecución del título fue la confianza que tuvo el equipo en sus posibilidades. "Para ganar hay que creer, no sólo vale tener calidad, sino saber que tienes calidad. Es la base, pero sobre todo hay que creer. El que más cree, acaba ganando. Nosotros creíamos desde el principio, pero si lo hubiésemos dicho nos hubiesen tomado por locos".

Estrella con 19 años, Mbappé dijo cuál fue la clave de su éxito. "Estoy preparado para este tipo de cosas pero luego hay que demostrarlo en el campo. La selección genera mucha presión, pero si tú estás seguro de ti mismo, rodeado de grandes compañeros se pueden conseguir cosas como esta", añadió.