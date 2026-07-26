Pogacar entra en la página de oro del Tour de Francia al conquistar su quinto título

El esloveno Tadej Pogacar (Klanec, 27 años) ha entrado en la página de oro del Tour de Francia al igualar los cinco maillots amarillos de los legendarios Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, hecho histórico que se concretó tras una breve jornada de 89 km que concluyó en París con el triunfo del neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin), que logró su segundo triunfo.

Un final de Tour maravilloso, el más rápido de la historia, con una etapa corta pero explosiva que terminó con un duelo mano a mano entre Pogacar y Van de Poel desde la tercera subida a Montmartre que dio paso a un esprint impresionante que dio gloria al mejor clasicómano del mundo, exhausto en el suelo nada más atravesar la línea de meta en los Campos Elíseos.

Otro salto en su particular lucha contra la historia para un ciclista que está marcando una época en el ciclismo, con un estilo ambicioso y dominador, a veces aplastante, que le ha permitido conseguir unos números imbatibles: 126 victorias en total, 5 Tours con 26 triunfos de etapa, un Giro, 2 títulos mundiales, 5 Lombardías, 4 Liejas, 3 Tour de Flandes.... El ciclismo vive la era Pogacar.

"Es una victoria muy especial, ahora veo mi nombre junto al de las grandes leyendas del Tour, algo que no puedo creer todavía. Para ganar, lo más importante es disfrutar de lo que haces y compartirlo con la gente que te rodea", dijo el esloveno. "También estoy muy contento por el tercer lugar de Isaac del Toro y como próximo objetivo ya veremos si voy a la Vuelta (a España). Ahora, voy a descansar", subrayó.

Malos resultados de los españoles

Para el ciclismo español fue un Tour para olvidar. En la lista de participantes solo se inscribieron 10 nacionales, entre todos Juan Ayuso el señalado para disputar los puestos de honor. El de Jávea no dio el nivel para ocupar un lugar del podio y terminó, con más pena que gloria, en la séptima plaza, a 17.48 minutos del líder. Las etapas alpinas terminaron con cualquier opción.

La racha de sequía en cuanto a triunfos se prolonga. La última victoria española en el Tour la logró Carlos Rodríguez en 2023. Tres años después, el siguiente español en la general es Carlos Verona, en el puesto 23, el combativo aragonés Pablo Castrillo acabó en el 29; Raúl García Pierna, habitual en las fugas, en el 34.