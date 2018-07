Esteban Chaves gana en el Etna; Simon Yates, nueva 'maglia' rosa del Giro

El colombiano Esteban Chaves (Mitchelton Scott) se impuso este jueves en la sexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Caltanissetta y el Etna sobre 159 kilómetros, en la que entró junto a su compañero de equipo Simon Yates, por lo que el británico se enfunda la 'maglia' rosa de líder.

Second stage win for @estecharu after Corvara 2016: it’s the 27th stage win for Colombia at the Giro 🇨🇴 | Seconda vittoria per @estecharu al giro dopo Corvare 2016: è il 27esimo successo colombiano alla Corsa Rosa 🇨🇴 #Giro101 pic.twitter.com/7BZEVd6c38