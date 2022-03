Carolina Marín vuelve a la competición en el Europeo de Madrid

Carolina Marín volverá a competir en el Europeo de bádminton en Madrid. Así lo ha anunciado la onubense en un acto organizado en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El regreso de la campeona

Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en Río 2016, ha anunciado que, tras superar una grave lesión, regresará a la competición en el Europeo de Madrid (25-30 de abril).

"Hoy es un día muy importante porque anuncio que vuelvo a competir. Estoy muy ilusionada, muy motivada. He dejado atrás una lesión larga y quiero anunciar que regreso a la competición en Madrid", ha dicho.

Apeada de Tokio 2020

La jugadora onubense se lesionó de gravedad hace diez meses y tuvo que ser operada el 4 de junio de 2021. Días antes, el 28 de mayo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda durante un entrenamiento. Esa grave lesión le impidió disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde intentaría reeditar el oro de Río 2016. Tampoco pudo estar en el Mundial de 2021 celebrado precisamente en Huelva.

Motivada e ilusionada

Carolina Marín ha reconocido que la confirmación de Madrid como sede del Campeonato de Europa de bádminton ha sido muy motivante en su largo proceso de recuperación. "Cuando me enteré de que el Europeo sería en Madrid me hizo muchísima ilusión y fue muy motivante. Pusimos ese punto de mira de cara a los últimos meses y detalles de la preparación. Ya tenemos una fecha y estoy con muchas ganas, muy motivada, disfrutando de que me siento de nuevo jugadora de bádminton".

Madrid será el escenario perfecto para que una de las mejores jugadoras de bádminton del mundo pueda sacarse la espina de Tokio 2020 y Huelva 2021.