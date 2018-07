La vuelta de Ricky Rubio no impide una nueva victoria de los Clippers

NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES 105 - 119 LOS ANGELES CLIPPERS

Ricky Rubio volvió a las pistas después de su lesión en el codo pero no pudo ayudar a su equipo a impedir la victoria de los Clippers en Minnesota. Ricky repartió seis asistencias y anotó siete puntos, pero no pudieron parar al 'Big Three' de los Clippers.