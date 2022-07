Rudy Fernández, sobre la nacionalización de Lorenzo Brown: "No me parece bien"

LEER MÁS La polémica nacionalización de Lorenzo Brown

El capitán de la selección española, Rudy Fernández, se ha pronunciado este viernes sobre la nacionalización del base norteamericano Lorenzo Brown de cara al Eurobasket del próximo mes de septiembre. El jugador del Real Madrid, que no ha pasado por su mejor semana tras la inesperada destitución de Pablo Laso, ha confesado que habló con Jorge Garbajosa, presidente de la Federación, para trasladarle su malestar.

"Como capitán tenía que dar mi opinión. No me parece bien. Me enteré por la prensa de que habían nacionalizado a ese jugador, que no tenía ningún vínculo con el país, y él me lo explicó", ha declarado.

Rudy ha puesto el ejemplo de otros jugadores también nacionalizados como Nikola Mirotic o Serge Ibaka, pero ha matizado que estos sí que se habían formado en una cantera española. "Hay muchos jugadores españoles que se han ganado estar en esa plaza y al final quizás no tendrán el reconocimiento que se merecen al haber fichado a ese jugador".

A pesar de esto, el capitán tiene claro que "si está hay que intentar ayudarlo lo máximo posible porque al final él también nos ayudará a competir".

El adiós de Pablo Laso

Rudy Fernández es también uno de los capitanes del Real Madrid de baloncesto, donde se ha vivido una difícil semana por la inesperada destitución de Pablo Laso. "El club tomó esa decisión y hay que respetarla. (...) El Madrid está por encima de todos, tanto si eres leyenda o no, al final somos deportistas que nos debemos al club. (...) Quizás las cosas se podrían haber hecho de otra manera", explicaba un Rudy que reconocía no haber hablado ni con el club ni con Laso.