Pau Gasol: "Tenemos equipo para luchar por el título, tenemos que seguir por el mismo camino"

El pívot Pau Gasol, a sus 36 años, vuelve a ser el gran símbolo de una marca histórica para el baloncesto español que comenzó la temporada regular 2016-17 de la NBA con 10 jugadores y seis estarán en los playoffs. También lo ha sido para el propio Pau, que juega la primera con los Spurs de San Antonio, y en teleconferencia admitió haber vivido una temporada especial en la que sobre todo volvió a disfrutar del baloncesto.

"Cierto que he conseguido la marca de los 20.000 puntos, la de triples y llegó por undécima vez de mi carrera a los playoffs, pero lo más importante es que he disfrutado al máximo, me he sentido muy a gusto en la cancha y feliz con lo que hago", destacó el mayor de los hermanos Gasol.

El jugador de Sant Boi no tiene ningún problema con el rol que le ha tocado jugar en la segunda mitad de la temporada de sexto hombre, porque desde que llegó a los Spurs todos tuvieron muy claro que llegaba para ayudar al equipo, sin importar la manera como tendría que hacerlo.

"Dentro del equipo todos somos importantes y ese sentido de unión y de apoyo ha sido lo que nos ha permitido conseguir la segunda mejor marca de la liga", valoró el mayor de los hermanos Gasol. "La misma mentalidad es con la que llegamos a los playoffs".

Marc Gasol ante su hermano Pau / Efe

Unos playoffs que serán también muy especiales y únicos para Gasol ya que en la primera ronda, a partir del sábado, el rival de los Spurs serán los Grizzlies de Memphis, donde su hermano Marc es el gran líder y hombre a batir. "Será la primera vez que nos enfrentemos en la competición de playoffs y como hicimos en la temporada regular cada uno de nosotros buscaremos lo mejor para nuestro equipo", declaró Pau.

"Aunque siempre es una motivación especial tener de rival a Marc, al final será la labor de conjunto la que defina el marcador". Aunque reconoce que será una serie especial, intensa y emotiva al hacerla contra su exequipo y su hermano, pero al final el proceso será el mismo, tener el máximo de concentración y aprovechar el factor campo.

También admitió que nada ha cambiado en la relación con su hermano, que es todo normal, y que como es lógico lo verá cuando llegue a San Antonio.

"Ambos sabemos que la eliminatoria es importante para nuestros equipos y que lo que tenemos que hacer es ayudarlos a ganar", valoró el jugador de Sant Boi, que ha sido seis veces elegido para el Partido de las Estrellas, incluido el que fue histórico con el duelo que protagonizó con su hermano en Nueva York.

Gasol, con los Spurs / Getty Images

Sin embargo, Pau, con 16 años en la NBA y dos títulos de campeón en su haber, admitió que los Grizzlies desde que llegó Marc se han convertido en un equipo muy difícil de batir y de hecho ellos fueron los que en los playoffs del 2011 dieron la gran sorpresa con la eliminación de los Spurs.

"Eso significa que no tenemos que confiarnos para nada, que tendremos que salir a jugar nuestro mejor baloncesto e intentar acabar cuanto antes la eliminatoria, sin dejar que nunca se metan en la misma", subrayó Gasol. "Ganar los dos primeros partidos en nuestro campo será vital".

Tras reiterar que elegir a los Spurs fue una "gran decisión", el mayor de los hermanos Gasol dijo sentirse feliz por volver a la competición de la fase final, no la jugó el año pasado al quedar eliminados los Bulls, destacó que el haber alcanzado la marca de los 20.000 puntos le ha llenado de satisfacción.

Ante los Jazz de Utah, Pau se convirtió en el jugador número 43 en la historia de la NBA que llegó a los 20.000 puntos y el segundo europeo que lo consigue después del alemán Dirk Nowitzki. "Es realmente muy emotivo, difícil imaginar que se puede llegar a esos números", reiteró el mayor de los hermanos Gasol.

Pau Gasol celebra una canasta con Lee / Getty Images

"Solo demuestra el tipo de jugador que soy, que he sido y lo duro que he tenido que trabajar hasta poder alcanzar este tipo de marcas", valoró Gasol que también se convirtió en el mejor triples de la temporada regular al conseguir 56 canastas de 104 intentos. El jugador de Sant Boi se mostró agradecido por vivir momentos tan "especiales" y con los que le han ayudado.

"Estoy agradecido por haber vivido un momento muy especial, por mis compañeros de equipo que han estado alrededor y los técnicos con los que he trabajado en los últimos años y me han permitido jugar de la manera que he jugado", subrayó.

Pero la marca, al igual que la de los triples, el mejor porcentaje en la liga, ya forman parte del pasado y Pau sabe que ahora lo único que cuenta es lo que se haga en los playoffs, donde el objetivo no es otro que lograr el anillo de campeones.

"Tenemos un equipo para luchar por el título, lo hemos demostrado durante toda la temporada y ahora es el momento de seguir por el mismo camino", destacó Gasol. "Nada tiene que cambiar debemos hacer lo de toda la temporada y llego en un gran momento para ayudar al equipo de la mejor manera".

Pau Gasol intenta zafarse de la defensa de Jones / Efe

Pau Gasol fue categórico cuando dijo que espera que su experiencia le sea de gran utilidad a los Spurs en la lucha por conseguir el anillo de campeones que es lo que realmente esperan conseguir.

En cuanto al paralelismo que existe de haber jugado los playoffs con Kobe Bryant como líder de los Lakers y Kawhi Leonard, de los Spurs, Pau dijo que ambos eran profesionales muy especiales, que competían al máximo con diferencias en su manera de rendir en el campo, pero que al final están listos para ganar cada partido.

"Tanto Leonard como el resto del equipo estamos listos para que mañana den comienzo los playoffs y seremos un equipo diferente al que se ha visto en los últimos partidos de la temporada regular, cuando ya estaba todo definido con el segundo puesto", agregó Gasol.