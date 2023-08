El mundo del deporte arropa a Ricky Rubio tras su retirada temporal

Multitud de muestras de apoyo y cari√Īo ha recibido el jugador de la Selecci√≥n Espa√Īola de Baloncesto, Ricky Rubio, despu√©s de anunciar en un comunicado que paraba su actividad profesional para cuidar su salud mental.

"He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento", decía el comunicado.

Apoyo de compa√Īeros y organizaciones

La primera de las reacciones ha sido la del seleccionador Sergio Scariolo, que le dice: "En la familia, desde siempre, las personas vienen antes que los resultados". También Sergio Llull ha querido mandarle ánimos y resaltar su permanente "sonrisa". Willy Hernangómez, con la frase de superación de Ricky 'Never too high, never too low'. Víctor Claver, con una foto abrazando al jugador, o Rudy Fernández con un "Siempre a tu lado, hermanito".

Tambi√©n, organizaciones como la Asociaci√≥n de Baloncestistas Profesionales mand√°ndole su apoyo y comprensi√≥n, o desde la cuenta de la FIBA o la del F√ļtbol Club Barcelona con un "Siempre a tu lado, Ricky".

Adem√°s, tambi√©n se han podido ver muestras de cari√Īo por parte de compa√Īeros de la Selecci√≥n como Jos√© Manuel Calder√≥n que le dice "Sabes lo que pienso de ti. Ahora m√°s que nunca, te quiero mucho".