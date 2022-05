Laso: "Entiendo que hace un mes nadie creyera en nosotros"

"Veo bien al equipo. Hemos recuperado a Rudy y todos están bien. La ilusión es un asunto individual, pero todos saben el mucho trabajo que cuesta llegar hasta aquí", dijo Laso en conferencia de prensa telemática.

La defensa, en los partidos contra el Barcelona especialmente, ha tenido actualizaciones a lo largo de la temporada. "Es obligado ir haciendo ajustes a lo largo de la temporada. Sigo diciendo que el Barcelona es un gran equipo y que Calathes controla y genera mucho juego en un equipo que tiene muchos puntos en sus manos", explicó.

Preguntado por el ritmo de juego que más podría beneficiar al Real Madrid en Belgrado, el técnico no acabó por decantarse. "No sé que ritmo nos conviene más, sinceramente. Cuando te enfrentas a un gran equipo hay que adaptarse a las circunstancias, por eso, creo que estamos preparados para cualquier situación", observó.

Ven la luz tras superar el bache

Hace un mes el Real Madrid estaba inmerso en una mala racha de juego y resultados y nadie daba un duro por él en la Final a Cuatro. "Entiendo que hace un mes nadie creyera en nosotros. Yo sí creía. No creo que estuviéramos tan mal, pero también es cierto que en el últimos mes hemos competido muy bien y que el playoff ante el Maccabi nos dio confianza", remarcó Laso.

Hace cuatro años el Madrid ganó su décimo título de la Copa de Europa en Belgrado. "Sí, pero la mitad de jugadores ya no están. No está Luka (Doncic), Facu (Campazzo), Felipe (Reyes), Ayón (Gustavo). Se mantienen otros. El equipo ha tenido que ir buscando soluciones para encontrar su mejor versión. Veo al equipo competitivo", declaró. Más tarde añadía: "Hace cuatro años jugamos las semifinales con el CSKA y la final con el Fenerbahce. No éramos los grandes favoritos, pero Fabien Causeur jugó increíble. Todos tienen que aportar y un jugador con tres o cuatro minutos en pista puede ser clave".

El apetito por vencer, igual que el primer día

Las ganas de victoria del equipo no son mayores por enfrentarse al Barcelona. "El hambre es siempre el mismo. Si no jugáramos contra el Barcelona tendríamos el mismo hambre", sentenció.

La experiencia y la ilusión serán fundamentales. "Parece ser que soy el entrenador con más experiencia en Final a Cuatro de los que estamos. Ojalá cuente mucho. También tengo jugadores con mucha experiencia y otros para los que será su primera presencia. Experiencia e ilusión se deben combinar para dar lo mejor de cada una en la pista", apuntó.

Rudy Fernández se ha incorporado al equipo tras la muerte de su padre. "Han sido unos días duros para él y su familia. Ha entrenado bien y sé que pese a la situación familiar jodida va a ser capaz de ayudarnos. Mi único pero es que no ha podido jugar los dos últimos partidos ante Murcia y Gran Canaria", finalizó Pablo Laso.