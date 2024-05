Doncic conduce a los Mavericks a la final de la NBA

Doncic e Irving sumaron 72 puntos para ganarse en el quinto partido contra Timberwolves el pase a la serie final con los Celtics de Boston. El esloveno se apuntó el doble doble de 36 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, mientras que Irving agregó los mismos tantos, 4 rebotes y 5 asistencias. Los Timberwolves iban perdiendo 3-0 en la serie cuando resucitaron el martes al vencer a los Mavericks 105-100 en el cuarto partido de la serie. Los Mavericks no han llegado a la final desde la temporada 2010-2011, cuando ganaron su único campeonato NBA.

El exmadridista, de 25 años, se jugará la gloria en unas Finales estelares contra los Boston Celtics, que arrollaron 4-0 a los Indiana Pacers en las finales de la Conferencia Este. Las Finales, al mejor de los siete partidos, empezarán en el TD Garden de Boston el próximo 6 de junio.

Doncic, MVP del Oeste

Doncic llega a ese escenario como MVP de las finales de la Conferencia Oeste tras dar un recital en el Target Center de Minnesota para cerrar la serie 4-1. El esloveno había asumido "la culpa" hace dos días por la derrota sufrida en casa que prolongó la serie. Los 20 puntos anotados en tan solo el primer cuarto, con ocho de once en tiros de campo y cuatro triples, enseñaron el camino a los texanos.

Dallas vuelve a vivir momentos de ensueño por primera vez desde los gloriosos tiempos del alemán Dirk Nowitzki, el hombre que junto a líderes como Jason Terry dio a los Mavs el anillo de 2011 en las Finales contra los Miami Heat de LeBron James. "Este trofeo es de todo el equipo, no soy yo. Ir a las Finales, no me lo puedo creer", aseguró un emocionado Doncic al acabar el partido en la entrevista a pie de campo.