Debacle histórica de los Lakers que se quedan sin playoffs de la NBA

Decepción histórica en la NBA. Los Ángeles Lakers se quedan fuera de los "playoffs" de la NBA, tras su derrota por 121-110 contra los Phoenix Suns. A falta de tres partidos para el final de la temporada regular, se mantienen undécimos en la Conferencia Oeste, sin opciones de alcanzar a los San Antonio Spurs. El último partido deja al equipo con un balance de 31 victorias y 48 derrotas, 4-17 tras el All-Star.

Aunque los Lakers compitieron gran parte del partido, no fue suficiente para ganar al mejor equipo de la NBA. Los Suns se impusieron y dominaron el encuentro después del descanso. El equipo de Devin Booker fue el mismo que eliminó la temporada pasada a los angelinos en la primera ronda de los "playoff".

Fracaso de un equipo de estrellas

Este final de temporada no ha sido el esperado. A pesar de ser una de las mejores plantillas que se recuerdan, con 4 jugadores de la lista oficial de los 75 mejores de la historia de la NBA, no ha cumplido las expectativas. Los grandes nombres de Russel Westbrook, Anthony Davis o Carmelo Anthony no han conseguido mejorar la posición del 2021.

Un LeBron James lesionado tuvo que ver desde el banquillo la séptima derrota consecutiva de su equipo. Esta temporada será la cuarta que el jugador se queda sin "playoffs", la segunda desde que llegó a Los Angeles.