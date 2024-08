Andrea Fuentes, nueva seleccionadora del equipo español

Fuentes, que llega a la RFEN junto a su pareja el exgimnasta Víctor Cano, fue medallista olímpica (tres platas y un bronce) en las ediciones de Pekín 2008 y Londres 2012, y acumuló a lo largo de su dilatada trayectoria 16 medallas en Mundiales y otras 16 en Europeos. "Andrea se retiró como deportista en 2013 y desde entonces ha seguido ligada a la natación artística. Su último cargo, el de seleccionadora del combinado nacional de Estados Unidos, que se alzó con la medalla de plata en los recientes Juegos Olímpicos de París", destacó la RFEN en su página web.

Fuentes también sumó dos metales dirigiendo a la selección estadounidense durante el Mundial de Doha celebrado este mismo año. "Hacía 32 años que EE.UU. no ganaba una medalla olímpica y 16 que no se clasificaba para unos Juegos", recalcó la RFEN en su nota de prensa. "Es un honor para mí convertirme en la nueva líder de la selección española. Lo haré con la misma pasión y compromiso que siempre me han guiado, buscando llegar a lo más alto de manera innovadora y atractiva para el deportista", dijo la propia Fuentes a los medios oficiales de la RFEN.

Mientras tanto, y después de siete años en el cargo, Fujiki dejó de ser seleccionadora española. "Mayu, que ya estuvo en una etapa previa en el 'staff' de la selección, ha liderado la evolución de nuestro equipo para seguir progresando a nivel internacional", señaló la RFEN. "La entrenadora japonesa deja un gran legado a lo largo de estos dos ciclos olímpicos: tres bronces en el Campeonato de Europa de Glasgow 2018, un bronce y dos platas en el Campeonato del Mundo de Gwangju 2019, un bronce y tres platas en el Europeo de Budapest 2021, un bronce en el Mundial de Budapest 2022, cuatro medallas en el Mundial de Doha 2024, el gran oro en Fukuoka 2023 o el reciente bronce del equipo en los Juegos Olímpicos de París", subrayó la RFEN.