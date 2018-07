Alonso: "Haré todo lo posible por estar en Malasia"

El piloto asturiano de McLaren Fernando Alonso se ha mostrado decepcionado por no poder correr en el GP de Australia pero ha asegurado que está haciendo todo lo posible para volver en Malasia. El piloto español que entiende las recomendaciones de los médicos, dio las gracias por el apoyo y deseó suerte a su sustituto en Australia Kevin Magnussen.

El piloto español Fernando Alonso (McLaren), que no participa en el GP de Australia por prescripción médica, tras su accidente en los ensayos de Barcelona, asegura que hará "todo lo posible por estar en Malasia", la segunda prueba del Mundial de Fórmula uno, que se disputará el 27 de marzo.

"Por supuesto, estoy muy decepcionado por no estar junto a Jenson (Button) en el garaje de McLaren-Honda en Melbourne pero entiendo las recomendaciones de los médicos. Ya he vuelto a entrenar y me estoy preparando para mi primera carrera con el MP4-30", comenta Alonso en un comunicado del equipo.

Fernando Alonso sufrió el 22 de febrero pasado un accidente durante los entrenamientos de pretemporada en Barcelona, al chocar lateralmente con un muro de cemento, y no participa en el GP de Australia por prescripción médica.

El asturiano dio las gracias "a todos por sus amables deseos y su apoyo. Haré todo lo posible por regresar en Malasia. Le deseo lo mejor a Kevin (Magnussen, su sustituto en Melbourne) para este fin de semana en Australia. Sé que el coche está en buenas manos".

Con respecto a su experiencia con el coche en los entrenamientos de pretemporada, Alonso explicó: "aunque tuvimos que afrontar un montón de retos en los test, estoy muy animado por las sensaciones que recibí del coche. Estoy deseando procesar con el equipo todos los datos que se recojan este fin de semana para continuar nuestro desarrollo".