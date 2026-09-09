Alineación probable hoy del F.C. Barcelona contra el Feyenoord: Hansi Flick sale sin sorpresas en el debut europeo

El F.C. Barcelona afronta este miércoles su estreno en esta edición de la Champions League. El conjunto dirigido por Hansi Flick tiene como uno de sus grandes objetivos la competición europea, un trofeo que se le viene resistiendo en los últimos años a pesar de su buen rendimiento.

Los azulgranas comenzarán su andadura ante el Feyenoord en el Spotify Camp Nou. Los holandeses llegan a la cita con el objetivo de puntuar fuera de casa en una competición muy exigente, donde cada punto cuenta. Tras una temporada donde el equipo no pudo disfrutar de la máxima competición europea, los de Van Bronckhorst trataran de lograr el pase a la siguiente ronda.

Por su parte, el Barcelona buscará sumar los tres puntos ante un rival menos exigente de lo que se espera en siguientes encuentros. Y es que los de Hansi Flick deberán medirse próximamente ante el PSG, el Aston Villa y el Manchester City, por lo que una victoria en el día de hoy supondría un paso adelante en la fase liga.

Sin embargo, los culés tendrán que sacar el partido adelante con varias bajas en la plantilla. No estarán Frenkie de Jong y Roony, ambos lesionados, y tampoco Eric García, sancionado para este primer encuentro.

Sin sorpresas en el once del Barça

Comenzar con buen pie en la competición europea es fundamental para el Barça, de ahí que el técnico alemán parta de inicio sin muchas sorpresas. Ante la baja de Eric García, se espera que Flick introduzca a Kounde en el lateral derecho.

En el centro del campo, más de lo esperado. Rodri repetiría titularidad como en Mestalla, y a su lado estaría Pedri y Fermín, dos futbolistas que ya son fijos en el esquema de Hansi Flick.

Y en ataque, los tres jugadores insignia del F.C. Barcelona. Raphinha volvería a partir desde la punta de ataque, mientras que en los costados estarían Anthony Gordon y Lamine Yamal acompañando al brasileño.

Lamine Yamal, en busca de la Champions

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, vuelve a perseguir la competición que se le resiste. El joven futbolista del Barça comienza una nueva temporada donde la máxima competición europea sigue siendo el principal objetivo.

Tras la eliminación del conjunto azulgrana el año pasado ante el Atlético de Madrid, el español volverá a intentar la conquista de la Champions League, ese trofeo tan valorado como deseado por todos los clubes de Europa.

Alineación probable del Real Madrid

El Barça de Hansi Flick partiría de inicio con el siguiente once: Joan García, Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Rodri, Pedri, Fermín, Gordon, Raphinha y Lamine Yamal.

La única duda en el once del Barcelona sería la presencia de Xavi Espart, que podría caerse del once en sustitución del lateral portugués Joao Cancelo.

Alineación probable del Feyenoord

Por su parte, el equipo holandés saldría con el siguiente once: Ernst, Read, Watanabe, Juste, Mármol, Targhalline, Zechiel, Vanhoutte, Diarra, Ferri y Valente.

El encuentro comenzará a las 18:45 horas de este miércoles en el Spotify Camp Nou, en la que será la primera jornada de Champions League para ambos clubes.