Abramovich confirma que vende el Chelsea tras la invasión de Rusia a Ucrania

El propietario del Chelsea, Roman Abramovich, ha confirmado que su intención de vender el club. El multimillonario ruso ha reaccionado así después de todas las informaciones surgidas en torno a su persona en las últimas semanas después de que su país natal invadiera Ucrania .

Desde Inglaterra, varias informaciones apuntan a que podría vender el club por una cifra en torno a los 3.000 millones de libras. En un comunicado se ha dirigido a sus aficionados y al mundo en general: "Me gustaría abordar la especulación en los medios en los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC. Siempre he tomado decisiones pensando en el interés del club. En la situación actual, he tomado la decisión de vender el Chelsea, ya que creo que es lo mejor para el interés del club, aficionados, empleados, así como los patrocinadores y socios.

Ha aclarado que la venta del club no será algo rápido sino que seguirá el debido proceso y añade que ha creado una fundación para que los beneficios netos de la venta se destinen "en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania". Abramovich confiesa que ha sido "una decisión increíblemente difícil de tomar" y que le duele separarse del club de esta manera.

"Espero poder visitar Stamford Bridge por última vez para despedirme de todos en persona. Ha sido el privilegio de mi vida ser parte del Chelsea FC y estoy orgulloso de todos nuestros logros. El Chelsea y sus seguidores siempre estarán en mi corazón", ha finalizado.