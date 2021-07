Sanidad y autonomías se reúnen con disparidad de opiniones sobre la obligatoriedad del certificado covid para interiores

LEER MÁS Canarias exigirá el certificado Covid para acceder a interiores

El Ministerio de Sanidad y las comunidad autónomas se reunirán este miércoles en el Comité Interterritorial de Salud, aunque lo harán bastante divididos sobre el requerimiento del certificado covid para acceder al interior de ciertos establecimientos y la petición de más vacunas, mientras España lidera la campaña mundial.

Por ahora, solo dos autonomías, Canarias y Galicia, solicitan la pauta completa de vacunación o bien una PCR negativa para entrar en el interior de los establecimientos hosteleros en los municipios o zonas de alta incidencia, medida que ya se ha tomado en algunos países de Europa.

No obstante, el resto lo rechaza rotundamente. Por lo que respecta a Cataluña, se descarta para no "perjudicar" a quienes todavía no se han vacunado. Sin embargo, no cierran completamente la puerta porque "las cuestiones relacionadas con la pandemia son muy cambiantes y volátiles".

Algunas comunidades lo rechazan "de momento" mientras Sanidad estudia su base legal

Otro caso ha sido la Comunidad Valenciana, donde el president, Ximo Puig, no consideró "oportuno" ni "correcto" que se aplique la opción de pedir el certificado hasta que no se haya dado la posibilidad de vacunación a toda la población. "Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas", destacó.

Por su parte, Madrid tampoco lo contempla "de momento", pero ha exigido al Ministerio de Sanidad que "por una vez ejerza labores de coordinación" para su aplicación.

Sobre este tema, fue preguntada la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y recalcó que es necesaria una regulación legal para permitir el uso que propone Galicia de ese documento, ya que el certificado digital europeo de momento solo está aprobado para facilitar la movilidad entre países y hay que ver desde el punto de vista legal cómo se le puede dar otros usos.

Madrid o Andalucía piden a Sánchez que solicite más vacunas a la UE

En el orden del día, también se debatirá sobre la exigencia de algunas comunidades de recibir más dosis, en un momento en el que España lidera el ránking mundial de la vacunación frente a la covid-19.

Es el caso de Madrid, Andalucía o Murcia, entre otras; el consejero andaluz de la Presidencia, insistió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se plante ante la Unión Europea y las farmacéuticas y garantice a la comunidad un mayor número de vacunas para hacer frente a la quinta ola.

El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, también ha reclamado un mayor envío de vacunas y que se facilite el calendario de distribución a las regiones para poder cumplir el objetivo de tener inmunizado al 70 por ciento de la población este verano: "Al ritmo actual -aseguró-, no solo Murcia no alcanzará ese porcentaje, sino que tampoco lo hará España".

Tanto la ministra como la secretaria de Estado, Silvia Calzón, han reiterado que ningún territorio tendrá "problemas de rotura de stock" por falta de viales, y por tanto han recomendado seguir pinchando primeras dosis.