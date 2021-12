Miguel Bosé califica la vacunación como un "genocidio planetario y "experimento genético"

Miguel Bosé ha añadido un nuevo matiz a su postura negacionista del coronavirus y de la vacuna contra el COVID. El artista en su línea polémica no se ha cortado al hablar del proceso de inmunización en un programa de la televisión de Argentina.

Esta vez ha ido un paso más allá al asegurar que la estrategia de vacunación es un técnica para realizar experimentos genéticos: "la verdad es que nos quieren matar a todos con esa vacuna, que no son vacunas, son experimentos genéticos. Deberíamos dejar de llamar vacuna a esa cosas que es un veneno y que obviamente no hace nada más que causar daño día tras día a la población alrededor del mundo".

Por ese motivo, Bosé no ha dudado en calificar la vacunación como un "genocidio planetario" del que es culpable "las clases poderosas" que "quieren el control del resto de la humanidad para que sean siervos y en el futuro, prácticamente como dice el final de la agenda 2030, no poseerás nada, no tendrás nada, pero serás feliz".

Y ha finalizado asegurando que "vacunados o no vacunados, da igual, mañana nos van a querer meter a todos en el mismo bote y a sufrir las consecuencias si no reaccionamos. Y los primeros en caer son los que ya tienen la marca de la bestia dentro de las venas".