El conseller de Salud de Cataluña pone fecha al pico de la sexta ola del coronavirus

El conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha previsto que el pico de casos de la sexta ola de la pandemia de Covid-19 puede llegar en menos de dos semanas: "En siete, ocho o diez días", ha dicho y a partir de ahí pueda producirse un descenso como ha ocurrido en otros países.

En una entrevista en TV3 ha incidido en que en estos momentos se está produciendo una "desaceleración rápida y clara" del número de casos y que hace falta ver si se mantiene. De momento es prudente en las comparaciones con países en los que los contagios están cayendo en picado (Sudáfrica o Dinamarca): "Esperamos, lo digo más como deseo que como predicción, que podamos bajar rápidamente", ha confiado.

Seguimos en una pandemia

Argimon considera que pese a que la variante ómicron parece ser menos agresivas que sus predecesoras y sus síntomas en la mayoría de los casos no son graves, es pronto para dejar de tratar el virus como una pandemia. Ha razonado que todavía hay ingresos de casos graves, con complicaciones más agudas que la gripe estacional no suele provocar, y que consecuentemente no se podrá tratar el Covid-19 de forma distinta hasta "pasada la sexta ola".

Ha explicado que los contagiados recientemente, tienen un refuerzo en sus defensas que puede durar entre cinco y seis meses: "La mejor de las inmunidades, mejor que la de la vacuna". Esas personas "no tienen ningún problema" si se esperan de 8 a 12 semanas a recibir la tercera dosis, si bien no está contraindicado recibirla tras las cuatro semanas que marca el protocolo estatal tras un contagio.