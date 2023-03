Estas son las noticias del día que tienes que conocer para estar informado

Pedro Sánchez ha vuelto a criticar hoy a Ferrovial tras anunciar la salida de su sede de España, les recuerda que "Patria no es sólo hacer patrimonio". La compañía responde que seguirán trabajando en España y, por tanto, pagando impuestos. Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de haberse convertido en un hooligan.

Unidas Podemos ha confirmado que no votará a favor de la reforma de la ley del sólo sí es sí, que el PSOE va a llevar al Congreso la semana que viene. La Secretaria de Estado de Igualdad avisa a los socialistas que serán unos "irresponsables" si modifican la ley con la ayuda de PP y VOX.

El diputado del PP, Alberto Casero, ha solicitado la suspensión de militancia en su partido después de que el Tribunal Supremo haya propuesto juzgarle por prevaricación y malversación por presuntas irregularidades de cuando era alcalde de Trujillo, en Cáceres, entre 2017 y 2018. Casero, de momento, no abandona su escaño.

En Ucrania, continúa el asedio a Bajmut, en el este del país, un punto estratégico donde todavía quedan 4.500 de los 70.000 civiles que vivían en esta ciudad. El grupo de mercenarios Wagner asegura que ya están muy cerca del centro de la ciudad. Pide a Zelenski que ordene la salida de la ciudad de niños y ancianos.

El presidente norteamericano, Joe Biden, va a recibir esta tarde al canciller alemán, a Olaf Scholz, en la Casa Blanca. Se trata de un encuentro en un ámbito más privado, fuera de las grandes reuniones internacionales, en el que ambos mandatarios van analizar sus posturas en relación a la guerra en Ucrania y las tensiones con China.

En Londres se ha conocido el informe del Parlamento sobre las fiestas de Boris Johnson en plena pandemia. Confirma que sabía que estaba incumpliendo las normas. Johnson ya ha respondido, en un comunicado, que "no hay pruebas" de que haya engañado al parlamento, que es lo que se investiga.

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de una mujer en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, sobre las cinco de la tarde. Por el momento no ha trascendido la identidad ni a edad de la víctima, aunque sí se sabe que ya hay un detenido.

Una de cada tres personas que acude por primera vez a un abogado de familia para divorciarse desiste por una cuestión económica, porque no podría vivir con el dinero que le quedaría. Son datos de la Asoc Española de Abogados que confirma que 1 de cada 5 no se divorcia por no pelear por la custodia de sus hijos.