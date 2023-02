'Serenarte' (2x1): Positividad tóxica, cuando el pensamiento en positivo es una trampa para nuestra salud emocional

CON @BLOOMIND_PSICOLOGÍA Y @MARTAFULLERA

Nos rodeamos de gente que parece siempre feliz. Y aquí, hay un verbo clave: PARECER. No todo el mundo que siempre está sonriendo por fuera, es feliz por dentro. No por decir que estamos siempre bien, vamos a encontrarnos mejor. De hecho, ignorar que estamos mal y ver la parte buena de todos nuestros problemas, no es tan positivo como parece…

Este comportamiento se repite tanto, que ya recibe el nombre de positivismo tóxico.

