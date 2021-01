Yelmo cierra temporalmente la mayor parte de sus salas por la tercera ola de la pandemia

La pandemia de la COVID-19 sigue arrasando en el sector audiovisual. La cadena de cines Yelmo ha emitido un comunicado en el que anuncia el cese temporal de la mayor parte de sus salas “por circunstancias excepcionales y por causas de fuerza mayor derivadas de la situación actual de la Covid-19”. Con esta noticia, ya son más varias las exhibidoras que han pausado parte de su actividad en España. Cinesa solo tiene abiertos los cines de Madrid, Barcelona, uno de Valencia y otro de Málaga; Ocine ha clausurado todas las salas excepto las tres de Madrid, cuatro de Cataluña y dos de la Comunidad Valenciana; Kinépolis únicamente funciona en Madrid, Barcelona y Alicante, y MK2 ha cerrado sus salas en todo el país. Además, en Cataluña, Grup Balañá también ha anunciado cierres temporales a partir del 1 de febrero.

En su comunicado, Yelmo hace referencia al aumento de restricciones, los toques de queda extendidos por todo el territorio y la cancelación de estrenos previstos para las próximas semanas como motivos que “complican la operación de los cines”. La distribuidora apunta que, teniendo en cuenta las medidas que se están aplicando en cada comunidad, solo continuarán activos “en aquellas salas en las que se puede continuar con la operación, como es el caso de Madrid e Islas Canarias”. Aun así, también hay varias salas madrileñas que verán reducida su actividad. Cine Yelmo Ideal y las salas de los centros comerciales Tres Aguas, Rivas Futura, Islazul y Plenilunio operarán de miércoles a domingo. En Luxury Palafox y Plaza Norte 2 estarán abiertas todos los días. En las Islas Canarias continuarán funcionando los cines de Las Arenas y Alisios, a excepción de los lunes y martes, que permanecerán cerradas.

Yelmo apela al “compromiso con las autoridades para contener la expansión de la pandemia” y remarca el momento difícil que atraviesan España y la industria cinematográfica. Fernando Évole, el Country Manager de la exhibidora, lo explica así en el comunicado: “Hemos permanecido en continuo contacto con las autoridades para adaptarnos a las circunstancias desde el inicio de la pandemia. De esta manera, una vez más, Cine Yelmo se compromete con el público para garantizar su seguridad que, actualmente, pasa por el cierre de las mismas. Nuestra prioridad es proteger tanto a clientes como nuestros colaboradores. Confiamos en regresar muy pronto para seguir ofreciendo la mejor y más segura experiencia de cine”.

Como estamos viendo en estas primeras semanas de 2021, el temporal y la tercera ola de la Covid-19 no están facilitando la recuperación de la industria cinematográfica, que desde que comenzó la pandemia ha sufrido enormes pérdidas. Según la consultora Comscore y respecto a 2019, en 2020 la taquilla en España descendió un 72% y los cines perdieron 446 millones de euros. La Federación de Cines de España (FECE) ya se pronunció al respecto a finales del año pasado y aseguró que si la situación que vivimos se prolonga y el sector no recibe nuevas ayudas, se enfrentan a “pérdidas inasumibles que conllevarán inevitablemente el cierre de cines y la pérdida de puestos de trabajo”. El retraso de estrenos por parte de Hollywood y el hecho de que muchas películas se estén estrenando directamente en plataformas y no en salas también han sido dos elementos clave para que el futuro de los cines esté, a día de hoy, en el aire.