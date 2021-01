La tercera ola de la COVID anuncia una tercera ola de retrasos en los estrenos de Hollywood

La tercera ola de la pandemia por coronavirus -que en Estados Unidos está siendo, más bien, una pendiente ascendente sin visos de aplanarse en un futuro próximo- amenaza con desatar una tercera oleada de retrasos en el calendario de estrenos de los grandes estudios de Hollywood. Durante el año 2020, las grandes películas destinadas a recaudar una importante taquilla retrasaron -primero- su fecha de estreno al otoño... y después buscaron huecos en el incierto calendario de 2021. Iniciado el nuevo año, y con cifras de contagios imparables en la primera economía del mundo, los títulos de las distribuidoras más potentes comienzan a evacuar el primer semestre en pos de fechas en las que la vacunación esté más avanzada.

El primer gran título en moverse ha sido 'Morbius', protagonizada por Jared Leto, que pasa del 19 de marzo al 8 de octubre. La cinta dirigida por Daniel Espinosa, con un reparto en el que también figuran Matt Smith, Jared Harris y Tyrese Gibson, está basada en los cómics de Marvel y cuenta la historia de Michael Morbius, un bioquímico convertido en vampiro interpretado por Leto. Sony expande de esta manera la parte del universo Marvel que le pertenece [frente a los la de factoría Disney] tras el exitoso estreno de ‘Venom’, protagonizada por Tom Hardy, en 2018. Hay que recordar que la pandemia también trastocó el estreno en salas de la secuela de ‘Venom’, que pasó de octubre de 2020 al 25 de junio de este año.

Este jueves, 'Variety' publica en exclusiva que 'The many saints of Newark', la precuela de la icónica serie de HBO 'Los Soprano', también deja libre su fecha en el calendario de 2021: ya no se estrenará el 12 de marzo, sino el 24 de septiembre de 2021. La decisión sobre la película de Alan Taylor -coescrita por David Chase, el creador de la serie- es muy curiosa, porque el título pertenece a Warner, y entra dentro del grupo de películas cuyo estreno se anunció simultáneamente para cines y la plataforma HBOMax. En España, un mes de enero con el calendario de estrenos ya muy vacío, se quedó ayer sin 'Monster Hunter', de Sony, cuya nueva fecha será el 26 de marzo.

Ahora el sector de la exhibición se pregunta si el resto de 'taquillazos' de 2021 seguirá el camino de las películas citadas. Hace unos días, la prensa especializada recogía las declaraciones de un exhibidor holandés [Carlo Lambregts], que aseguraba que 'Sin tiempo para morir', la película de James Bond actualmente fijada para el 2 de abril, ya ha sido pospuesta de forma extraoficial para el otoño. ‘Cinderella’, protagonizada por Camila Cabello y con estreno fijado para el 5 de febrero, y ‘The King’s Man’, tercera entrega de la saga ‘Kingsman’ con estreno programado para el 12 de marzo, son otros ejemplos de películas que podrían sufrir cambios próximamente.