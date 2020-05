Muere la directora de cine y televisión Lynn Shelton a los 54 años

La cineasta, conocida por películas como 'Humpday', 'Outside In' o 'El amigo de mi hermana', ha muerto a causa de una enfermedad sanguínea contra la que luchaba desde hace tiempo

TENÍA PENDIENTE DE ESTRENO 'LITTLE FIRES EVERYWHERE'

La directora de cine independiente Lynn Shelton ha fallecido a los 54 años de edad debido a una enfermedad sanguínea con la que llevaba luchando desde hace tiempo. Se había especializado en comedias agridulces como 'Humpday', 'Outside in' o 'El amigo de mi hermana', películas que resonaron en festivales como Sundance pero que no llegaron a convertirse en taquillazos entre el gran público, a pesar de contar con estrellas como Emily Blunt o Keira Knightley.

En la última década y media fue una directora muy prolífica en el terreno de la televisión. Se encargó de episodios en series como 'Mad Men', 'Glow', 'The Morning Show' o 'The Mindy Project', y tenía pendiente de estreno -este mismo mes en Amazon Prime Video- la serie 'Little fires everywhere', protagonizada y producida por Reese Whiterspoon y Kerry Washington. Dirigió cuatro episodios de esta serie. Las redes sociales se han llenado esta madrugada de mensajes de condolencia de sus compañeros de profesión.