El Festival de Cine y Derechos Humanos lanza su nueva edición con el gancho de Julian Assange

Este miércoles 25 de noviembre se ha presentado la XVII edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, que se inaugurará con ‘The War on Journalism: The Case of Julian Assange’ [La guerra contra el Periodismo: El Caso de Julian Assange], una película que aborda todos los detalles de un caso que comenzó en 2010 y que está a punto de resolverse. Este año, a causa de la pandemia de la COVID, el festival ha tenido que presentarse de manera online. En la rueda de prensa telemática se ha contado con la presencia de John Shipton, el padre de Julian Assange; Nils Melzer, relator de la ONU especialista en tortura; Juan Luis Passarelli, el director de la película y Toni Navarro, director del festival.

El documental parte de la idea de que estamos ante una guerra contra el periodismo y Julian Assange está en el centro de ella. Se hace hincapié en que lo que le está pasando al fundador de WikiLeaks le puede pasar a cualquier periodista. WikiLeaks ha publicado cerca de medio millón de documentos sobre atropellos que el ejército estadounidense cometió en las guerras de Irak y Afganistán; sacó a la luz un vídeo en el que helicópteros americanos abrían fuego y mataban a once civiles en Bagdad, entre ellos a dos periodistas de la agencia Reuters. También desvelaron torturas y asesinatos injustificados. En la cinta se señala que lo revelado por WikiLeaks no afectaba solo a EEUU, sino a casi todos los estados del mundo, y se recuperan declaraciones de Donald Trump, aún presidente americano, en las que sugiere que personas como Julian Assange tendrían que ser penadas con la muerte.

Julian Assange se enfrenta a 170 años de prisión, ya que sus publicaciones en WikiLeaks se consideran espionaje. Actualmente se encuentra en la prisión de Belmarsh, una cárcel de alta seguridad ubicada en Inglaterra. El 4 de enero se decidirá si Julian Assange es extraditado a Estados Unidos, algo que sus allegados temen, ya que como explica Nilz Melzer, la corte que juzgará al acusado es la de Virginia oriental, que se conoce como “la corte del espionaje”. Allí, ningún defensor de la seguridad nacional ha ganado un caso nunca. En la rueda de prensa de presentación del festival, John Shipton se ha mostrado optimista ante el futuro de su hijo y ha apuntado que cree firmemente que “juntos seremos capaces de proporcionarle la libertad”. Ha contado que viaja constantemente para encontrar apoyos y que “personas de todas partes nos acogen y apoyan de un modo generoso, pero son los Estados y las instituciones quienes son intransigentes”.

El Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona arrancará el próximo 1 de diciembre y se clausurará el 5 de marzo. En su página web se pueden conocer las 110 películas que participarán en esta edición. Algunas de ellas se podrán ver en la misma web o en plataformas digitales como Filmin. El festival contará con la presentación de largometrajes que ya han triunfado a nivel europeo, como ‘Tres caras’ de Jafar Panahi, que ganó el premio a Mejor Guion en Cannes, o ‘Un asunto de familia’ del japonés Hirokazu Kore-eda, que se hizo con la Palma de Oro también en Cannes.